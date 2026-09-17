Art contemporain : des artistes berlinois invités à Vénissieux

Aambulanz Rétrospective est une des trois expositions que le centre d’art Madeleine-Lambert propose en cette rentrée et qui porte le nom d’un collectif créé à Berlin par sept artistes nés en Allemagne, France, Ukraine, Iran et Chine.

Michel Castaignet, Kathrin Landa, Florence Obrecht, Axel Pahlavi, Alexej Tchernyi, Alex Tennigkeit et Wu Zhi se rejoignent autour d’une passion – le dessin et la peinture figurative. Ils déploient des univers à l’imagination débordante, illustrant le désir de bâtir un monde nouveau avec des personnages et des situations de la vie quotidienne qu’ils s’amusent à distordre et moderniser par une profusion de détails inspirés des différentes esthétiques de mouvements picturaux passés.

Ils viennent à Lyon avec une exposition où ils ajoutent la sculpture, l’architecture et le graph à leurs travaux habituels, créant notamment un très grand mural qui emprunte à l’esthétique de la fête et des free parties des années 90 comme un pavillon collectif et décoré, à l’instar de ceux présents à la Biennale de Venise et des anciennes expositions universelles. À découvrir !

Aambulanz Rétrospective – Du 17 septembre au 19 décembre au centre d’art Madeleine-Lambert, Vénissieux – culture.venissieux.fr