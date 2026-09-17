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Les bandes rugueuses installées sur la montée du Chemin Neuf à Lyon. (@Vincent Guiraud)

Chemin Neuf à Lyon : une association réclame une étude d’impact avant le retour des voitures

  • par V.G.

    • Alors que la Métropole de Lyon souhaite rouvrir la montée du Chemin Neuf aux voitures, l’association Saint-Just Respire affirme que la Commission nationale du débat public n’a jamais été saisie du projet de Voie lyonnaise 12, malgré une demande formulée par Thomas Rudigoz en 2023.

    Nouveau chapitre dans le dossier de la montée du Chemin Neuf à Lyon. L’association Saint-Just Respire affirme avoir obtenu une réponse écrite de la Commission nationale du débat public (CNDP), confirmant que celle-ci n’a jamais été saisie du projet de Voie lyonnaise 12, dont fait partie cet axe reliant le Vieux Lyon à Saint-Just.

    Une situation que l’association rapproche d’une prise de position de Thomas Rudigoz en avril 2023. Alors député du Rhône, l’actuel maire du 5e arrondissement avait demandé publiquement une saisine de la CNDP, estimant notamment que le dossier de concertation ne fournissait pas suffisamment d’informations sur les impacts du projet.

    A lire aussi : Chemin Neuf à Lyon : l’association Saint-Just Respire dénonce les "contre-vérités" du maire du 5e

    Depuis, le contexte a changé et la Métropole de Lyon, compétente en matière d'aménagement de voirie, a changé de couleur politique. La montée du Chemin Neuf est aujourd'hui réservée aux vélos, hors ayants droit, et cela depuis août 2024. Et Thomas Rudigoz défend désormais sa réouverture à la circulation automobile, un engagement de sa campagne municipale. "Aujourd'hui, la mairie d'arrondissement avance un projet de réouverture de la montée du Chemin Neuf à la circulation automobile — comptages en cours, arbitrages annoncés — sans qu'aucune concertation des riverains et usagers ait été engagée" dénonce Saint-Just Respire dans un communiqué.

    L'association demande aujourd’hui que le projet fasse l’objet d’une étude d’impact plus large et d’une concertation publique. L’association réclame également des explications sur le fait que la saisine demandée en 2023 n’ait finalement jamais été effectuée.

    Au début du mois de septembre, l'association avait déjà demandé au maire du 5e arrondissement de rendre public les résultats des comptages réalisés sur le Chemin Neuf. De son côté, la Métropole de Lyon, qui n'a jamais caché son objectif de rouvrir la voie aux voitures, temporise. Elle évoquait cet été une décision prise "dans les prochaines semaines" concernant l'avenir de cette voie.

    A lire aussi : Chemin Neuf à Lyon : en attendant sa réouverture aux voitures, la Métropole veut "sécuriser" les cyclistes

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