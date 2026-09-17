Tor des Géants : la Haut-Savoyard Matthis Granet termine la course à bout de souffle

Le Haut-Savoyard Matthis Granet est venu à bout du Tor des Géants ce jeudi matin à Courmayeur, en Italie. Le coureur de 28 ans a terminé à la 40e place.

Matthis Granet a franchi la ligne d’arrivée du Tor des Géants ce jeudi matin à 7h45, dans les rues de Courmayeur, dans la Vallée d’Aoste. Le Haut-Savoyard a bouclé les 330 kilomètres de l’épreuve en 93h45min06s. Une performance réalisée sur un parcours affichant plus de 24 000 mètres de dénivelé positif, au milieu des montagnes alpines. À l’arrivée, son allure moyenne s’établit à environ 16 minutes et 44 secondes par kilomètre. Hallucinant.

À 28 ans, le coureur originaire d’Annecy s’était préparé spécifiquement pour cette épreuve. En mai dernier, à La Muraz, dans le Salève, il avait participé à un défi de 48 heures au cours duquel il avait enchaîné les montées sur une même pente. En deux jours, Matthis Granet avait cumulé 24 759 mètres de dénivelé positif sur plus de 190 kilomètres, avec seulement 45 minutes de sommeil au total.

Le Haut-Savoyard avait également effectué une reconnaissance intégrale du parcours du Tor des Géants avant la course. L’objectif initial était de terminer l’épreuve en environ 77h30 et dans le top 10. Finalement, il aura fallu plus de 16 heures supplémentaires pour réaliser ce défi. Et le terminer en est déjà une victoire. Bastien Fleury, autre Haut-Savoyard, n'a pas pu connaître cette satisfaction en raison d'un pépin physique.

Lire aussi : "Les personnes, poussées par la motivation de terminer le Tor des Géants, apprennent des moyens plus efficaces de faire face aux difficultés"