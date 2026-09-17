Face à l’installation du loup dans le Rhône, les associations appellent à privilégier la cohabitation avec les élevages

L’observation de louveteaux dans le massif du Pilat confirme l’installation d’une meute de loups dans le Rhône. L’association de protection des animaux sauvages appelle à ne pas chasser l’espèce.

Dans un communiqué publié mercredi 16 septembre, l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) affirme que l’installation du loup dans le département du Rhône, et plus précisément dans le massif du Pilat, est désormais confirmée. "L’observation de louveteaux dans le massif du Pilat atteste de la reproduction de l’espèce et de la constitution d’une première meute sur le territoire".

Cette installation intervient alors que les attaques contre les troupeaux se multiplient. Le préfet du Rhône a d’ailleurs autorisé la mobilisation des lieutenants de louveterie pour des tirs de défense. Pour les associations de protection des animaux, il faut réussir à trouver une certaine cohabitation entre le loup et les activités d’élevage.

"Les tirs létaux ne sont pas une solution à long terme"

L’association considère que cibler une meute nouvellement installée dans le Pilat pourrait davantage conduire à son éradication qu’à une véritable gestion de sa présence. "Les tirs létaux ne sont pas une solution à long terme", affirme l’ASPAS. L’association cite plusieurs moyens de protection des troupeaux comme les clôtures électriques, les chiens de protection, la présence humaine ou encore des programmes de terrain reposant sur le bénévolat.

Elle recommande également le recours au tir d’effarouchement, prévu dans le protocole de gradation des moyens de protection des troupeaux du Plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage 2024-2029. "Nous entendons et comprenons la détresse des éleveurs confrontés aux attaques et refusons d’opposer protection du loup et défense de l’élevage", indique-t-elle.

Pour l’association, la priorité doit être donnée "à la prévention des attaques, à la protection des troupeaux et à l’adaptation des pratiques pastorales".

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