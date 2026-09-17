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Haute-Savoie : une nouvelle campagne de mesure du Mont-Blanc

  • Par Paul Terra

    • Une nouvelle campagne de mesure du Mont-Blanc s’achève ce 17 septembre. Son altitude précise sera dévoilée le 14 octobre après plusieurs relevés scientifiques.

    Une équipe de 33 personnes, géomètres-experts, guides de haute montagne et scientifiques, termine ce jeudi 17 septembre une nouvelle campagne officielle de mesure du "toit de l'Europe". Les résultats de cette treizième édition seront dévoilés le 14 octobre. L’opération est menée par la Chambre des géomètres-experts de Haute-Savoie. Un capteur GNSS (l'équivalent générique du GPS) doit permettre de calculer précisément l'altitude du sommet. Un drone et un géoradar viennent compléter le dispositif pour cartographier l'intégralité de la calotte glaciaire et localiser le socle rocheux, mesuré en 2008 à 4 792 mètres d'altitude.

    Une mesure biennale

    Ces mesures ont commencé en 2001. La campagne de septembre 2026 vient clore une séquence de mesures débutée en 2024. Les relevés de cette semaine seront analysés conjointement avec ceux déjà réalisés en 2024 et en 2025. L'IGN apporte par ailleurs une nouveauté à ce protocole avec une mesure gravimétrique directement effectuée au sommet, une opération qui n’avait plus été tentée depuis une première expérience en 2001. La dernière mesure officiellement publiée du Mont-Blanc remonte à septembre 2023, avec une altitude de 4 805,59 mètres.

    De légères variations

    Depuis 2001, l'altitude officielle du Mont-Blanc a oscillé entre 4 805,59 mètres et 4 810,90 mètres, une amplitude de près de 5 mètres entièrement imputable à l'épaisseur variable de neige et de glace recouvrant le socle rocheux, stable à 4 792 mètres. 

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