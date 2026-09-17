Fermé au public depuis 2013, le Chalet du Parc de la Tête d’Or rouvrira ce vendredi 18 septembre. Lyon Capitale a pu assister à l’inauguration de ce lieu emblématique.

Treize ans après sa fermeture, le Chalet du Parc de la Tête d’Or (6e arr.) s’apprête à retrouver les Lyonnais. Fermé depuis 2013, le bâtiment construit en 1894 rouvrira ses portes au public ce vendredi 18 septembre. Pour accompagner cette réouverture, un grand week-end inaugural est organisé jusqu’au dimanche 20 septembre. Expositions, ateliers et animations autour de l’environnement seront proposés au public.

Le projet est porté par l’Association Chalet du Parc, créée par trois acteurs : la Fondation GoodPlanet de Yann Arthus-Bertrand, le Fonds Domorrow et Youse. Youse est également le chef d’orchestre du projet, co-dirigé par Sébastien Lapendry et Alain Barbier.

"C’est un travail extraordinaire"

La Fondation GoodPlanet occupe une place importante dans la programmation du nouveau Chalet. Son fondateur, le photographe Yann Arthus-Bertrand, raconte avoir contacté le maire de Lyon avec l’idée d’implanter la fondation dans la ville. "On réfléchissait à faire ce que l’on faisait déjà à Paris dans d’autres villes. J’ai donc appelé le maire de Lyon pour réfléchir à un endroit afin d’amener la fondation GoodPlanet ici", explique-t-il. Après une journée de visite à Lyon, le Chalet du Parc est finalement retenu.

Yann Arthus-Bertrand salue aujourd’hui la rénovation du bâtiment : "C’est un travail extraordinaire, avec beaucoup de matériaux de récupération. Longue vie au Chalet du Parc." Pour son lancement, le site accueille son exposition "Vivre ensemble", co-réalisée avec Hervé Le Bras. 190 photographies grand format sont installées dans les allées du parc de la Tête d’Or jusqu’au 8 novembre. Le photographe participera également ce samedi à une conférence consacrée à son parcours et à son engagement pour la biodiversité et l’humanité.

Yann Arthus-Bertrand. @CL

Le Chalet du Parc veut également devenir un lieu de restauration incontournable. Un café, un bar et un restaurant sont exploités par La Fabuleuse Cantine. Selon les porteurs du projet, les produits utilisés proviennent d’un rayon maximal de 80 kilomètres autour de Lyon et sont annoncés à 90 % issus de l’agriculture biologique. "On travaille avec des producteurs bio. On est dans un art de vivre qui vient traiter plus large que la nourriture. On va pouvoir permettre de faire ses assiettes qui seront engagées et créatives", souligne Eric Pétrotto, cofondateur et PDG de La Fabuleuse Cantine.

La nouvelle offre de restauration, portée par La Fabuleuse Cantine. @CL

"Rendre le chalet aux Lyonnais"

Pour le maire de Lyon Grégory Doucet, cette réouverture marque l’aboutissement d’un projet engagé plusieurs années auparavant par la Ville. "Je suis extrêmement heureux. Ce projet était beau sur le papier, et il l’est dans la réalité. Il y a énormément de savoir-faire qui a été mis dans cette réalisation", affirme-t-il. "Ce chalet du parc avait fermé en 2013. C’était un crève-cœur pour tout le monde. Le voir fermé sans avoir la possibilité d’y manger… Les treize années étaient longues. Vous (les porteurs du projet, ndlr) lui redonnez du sens, de la vie. Un lieu pour vivre ensemble."

« C’était un crève-cœur de voir ce bâtiment fermé en 2013 »



Le maire de Lyon, Grégory Doucet, s’est montré heureux de voir le chalet du parc rouvrir aux Lyonnais, 13 ans après sa fermeture.#Lyon #Parc pic.twitter.com/7gaH2kDxag — Lyon Capitale (@lyoncap) September 17, 2026

Durant toute l’année, le Chalet proposera ainsi des ateliers, des expositions, des résidences artistiques et des activités de sensibilisation à l’environnement. Parmi les nouveautés figure "Mission Forêt", présenté comme un jeu immersif consacré aux écosystèmes forestiers.

Sept millions d’euros d’investissement

La rénovation a représenté un investissement de sept millions d’euros hors taxes. Le financement repose notamment sur 2,8 millions d’euros de fonds propres apportés par les trois investisseurs Evolem, la Banque des Territoires et Youse, ainsi que sur un emprunt de 4,2 millions d’euros auprès du Crédit Agricole Centre-Est. Le bâtiment fait l’objet d’un bail emphytéotique de 50 ans, jusqu’en mars 2075. Les sous-exploitants disposent, eux, de baux de dix ans.

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