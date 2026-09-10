Du jeudi 10 au samedi 12 septembre, le centre-ville de Saint-Étienne va se transformer en vaste espace commercial à ciel ouvert. De 10 heures à 19 heures, les commerçants proposeront leurs bonnes affaires dans de nombreuses rues et places. Des animations musicales et familiales viendront également rythmer ces trois journées.

À la veille de la rentrée, le commerce stéphanois prépare son premier grand rendez-vous de septembre. Pendant trois jours, les enseignes du centre-ville participeront à la braderie des commerçants. Le principe : profiter de la période de rentrée pour renouveler sa garde-robe et faire ses achats tout en parcourant les différents secteurs du cœur de ville.

Le rendez-vous débutera jeudi 10 septembre à 10 heures et se poursuivra jusqu’à 19 heures. Même amplitude vendredi et samedi. La manifestation est organisée en plein air, au fil des commerces et des espaces publics concernés.

Un périmètre qui dépasse les principales artères

La braderie ne se concentrera pas sur une seule rue. La Ville a prévu un périmètre particulièrement étendu. Parmi les principaux points concernés figurent les places du Peuple, Dorian, de l’Hôtel-de-Ville et Waldeck-Rousseau.

Plusieurs rues commerçantes seront également intégrées au dispositif : Saint-Jean, Camille-Colard, Léon-Nautin, des Fossés, de la Ville, des Martyrs-de-Vingré, Georges-Dupré, Denis-Escoffier, Michelet, Général-Foy, Pierre-Bérard, José-Frappa, Louis-Braille, Sainte-Catherine, Louis-Merley, Notre-Dame, Traversière, Alsace-Lorraine, Aristide-Briand, de la Paix, de Loti et Gambetta. Le parcours comprend aussi le cours Victor-Hugo, entre la place du Peuple et la place Waldeck-Rousseau, ainsi que l’avenue de la Libération.

Ce découpage permet aux visiteurs de circuler entre plusieurs pôles commerciaux plutôt que de limiter la manifestation à quelques stands. La Ville présente notamment cette édition comme une occasion de refaire son "dressing de rentrée".

Au-delà des achats, l’enjeu est aussi commercial. Saint-Étienne cherche depuis plusieurs années à renforcer l’attractivité de son centre-ville. Dans son bilan consacré aux actions en faveur du commerce, la municipalité estime le taux de vacance commerciale à 23 % à l’échelle de la commune, contre 16,5 % dans le centre-ville. Elle cite la braderie de rentrée parmi les rendez-vous destinés à créer de l’animation autour des commerces.

Batucada, rock-jazz et sculptures de ballons

Les visiteurs ne trouveront donc pas uniquement des portants et des étals dans les rues. La programmation annoncée prévoit une batucada brésilienne, une animation de rock-jazz ainsi que des sculptures de ballons.

La Ville ne précise pas, à ce stade, les horaires de passage ni les emplacements exacts de ces différentes animations. Elles doivent néanmoins accompagner la braderie et créer une ambiance festive dans les différents secteurs du centre-ville.

Autre élément pratique pour les visiteurs : la braderie se termine le samedi 12 septembre, jour où s’applique désormais la gratuité du réseau Stas chaque samedi. Saint-Étienne Métropole a mis en place cette mesure à titre expérimental à partir du 5 septembre 2026, avec une échéance fixée au 31 décembre 2027. Elle concerne l’ensemble du réseau de transports en commun stéphanois.

Pour les habitants de l’agglomération, le samedi peut donc être l’occasion de rejoindre le centre-ville en transports en commun sans payer son trajet, avant de profiter des commerces et des animations.

En pratique : braderie des commerçants, du jeudi 10 au samedi 12 septembre 2026, de 10 h à 19 h, dans le centre-ville de Saint-Étienne. Principaux secteurs : places du Peuple, Dorian, Hôtel-de-Ville et Waldeck-Rousseau, cours Victor-Hugo, avenue de la Libération et nombreuses rues commerçantes. Animations annoncées : batucada brésilienne, rock-jazz et sculptures de ballons.