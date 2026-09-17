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Grégory doucet reçoit l’écharpe de maire de mains du doyen de l’assemblée Jean-Michel Aulas. Election Grégory Doucet conseil municipal de Lyon

À Lyon, Grégory Doucet veut créer un fonds municipal d’aide d’urgence pour les victimes de violences sexistes et sexuelles

  • Par Clémence Margall

    • À l’occasion de la commission sur les violences sexistes et sexuelles, initiée par la Ville de Lyon, ce jeudi 17 septembre, le maire écologiste Grégory Doucet a annoncé vouloir créer un fonds municipal d’aide d’urgence et de réparation pour les victimes de violences sexistes et sexuelles.

    Grégory Doucet a choisi de faire de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) "la grande cause" de son second mandat. À l’occasion de la commission organisée à ce sujet jeudi 17 septembre, le maire de Lyon a fait plusieurs grandes annonces. Pour rappel, cette commission a été initiée en juin dernier par la Ville de Lyon après les révélations sur l’affaire Roman Abreu, nom de l’ancien conseiller de Jean-Michel Aulas durant la campagne des municipales visé par une plainte pour viol par soumission chimique par une militante.

    Lire aussi : "Cette affaire est politique" : à Lyon, Doucet veut une commission des violences sexistes et sexuelles après la plainte contre Roman Abreu

    "Nous ne pouvons pas accepter qu’une femme reste sous le même toit que son agresseur parce qu’elle n’a pas les moyens matériels de partir"

    Cette commission est "une première étape" affirme la municipalité. La Ville de Lyon souhaite dans les prochaines semaines, et en collaboration avec les différents groupes de l’hémicycle, organiser plusieurs groupes de travail avec, pour objectif, la création d’un plan municipal contre les violences sexistes et sexuelles à l’été 2027. Ce texte sera soumis au vote lors d’un prochain Conseil municipal. Ce dernier à vocation à "survivre" aux futures alternances politiques, "parce que la protection des victimes ne peut jamais dépendre d’une couleur politique", a souligné Grégory Doucet.

    Jugeant que le budget de 1,5 milliard d’euros proposé par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, pour lutter contre les VSS était insuffisant au regard des besoins exprimés par les associations, l’édile a également annoncé vouloir créer un fond municipal d’aides d’urgences et de réparation pour les victimes de VSS. "Nous parlons beaucoup, et à juste titre, de justice, de police, de soins, mais une autre violence bouleverse aussi très concrètement la vie des victimes. Celle, pour une femme de victime de violences conjugales de devoir changer une serrure immédiatement, de devoir payer des nuits d’hôtel, elle peut avoir à faire garder ses enfants ou financer un déménagement dans l’urgence", a-t-il détaillé.

    Et d’ajouter : "Nous ne pouvons pas accepter qu’une femme reste sous le même toit que son agresseur parce qu’elle n’a pas les moyens matériels de partir." En lien avec les associations et le Centre communal d’action sociale (CCAS), la Ville de Lyon entend donc répondre à ces enjeux, sans pour autant "se subsister à la justice", a encore assuré Grégory Doucet.

    La Ville de Lyon souhaite en parallèle augmenter le nombre de places d’hébergement d’urgence et renforcer le soutien aux associations qui organisent les mises à l’abri, sans, pour l’heure, fournir de chiffres précis.

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