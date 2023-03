La Région Auvergne-Rhône-Alpes investit 10,5 millions d'euros pour le secteur viticole

La Région Auvergne-Rhône-Alpes renouvelle son soutien à la filière viticole en débloquant 10,5 millions d'euros.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes réaffirme son soutien à la filière viticole en lançant un plan de plus de 10,5 millions d'euros entre 2023 et 2027, soit 2,2 millions d'euros chaque année. Signé vendredi 24 mars par Fabrice Pannekoucke, vice-président de la Région délégué à l'agriculture, ce plan régional permettra d'accompagner les professionnels de la filière pendant cinq ans.

Dans l'optique de stimuler le secteur viticole, la Région déploie son plan en quatre axes : "l'adaptation des productions aux enjeux environnementaux et sociaux, la création de valeur, le développement économique et la conquête de nouveaux marchés, le développement de l'œnotourisme et le renforcement de l'image de la région, ainsi que l'animation de la filière régionale".

21 filières régionales soutenues

En tout, 21 filières régionales bénéficieront de ces aides, entre les filières végétales, animales, plans transversaux et les plans locaux. La collectivité précise que 90 millions d'euros sont débloqués pour soutenir ces 21 filières grâce aux fonds européens "Feader" (fonds européen agricole pour le développement rural) et indique disposer du "1er budget agricole des Régions de France". La Région met également l'accent sur les enjeux climatiques en consacrant 30 % de son budget à l'adaptation des changements climatiques.

