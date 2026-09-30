Jott ferme définitivement toutes ses boutiques en Haute-Savoie

Les trois boutiques JOTT de Haute-Savoie (Annecy, La Clusaz, Megève) ont fermé en 2026, emporté par la chute du pionnier de la doudoune sans manches.

Après La Clusaz et Megève, c’est au tour de la boutique annécienne de Jott de baisser pavillon, selon L’Essor savoyard. Les trois magasins haut-savoyards ont été victimes de la tourmente financière qui frappé la marque marseillaise de doudounes colorées. Ces dernières années, Jott était pourtant considérée comme l'une des plus belles réussites du prêt-à-porter français.

Une success-story marseillaise devenue incontournable

Fondée à Marseille en 2010, JOTT (acronyme de Just Over The Top) a été ortée par sa doudoune légère, pliable et disponible dans des dizaines de coloris, souvent sans manche, provoquant des débats d’esthètes sur ce produit devenu phare. La marque a connu une expansion fulgurante, jusqu'à compter près de 200 boutiques en France et à l'international. Au plus fort de la Jott mania, le groupe affichait un chiffre d'affaires estimé autour de 70 millions d'euros

Des comptes qui se dégradent brutalement

Les années 2020 ont vu les volumes s’éroder. Le chiffre d'affaires est passé d'environ 26,5 millions d'euros en 2023 à 24 millions au moment du dépôt de bilan en 2025. Le 18 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a placé la société en redressement judiciaire, ouvrant une période d'observation. Le groupe comptait alors environ 250 salariés sur un réseau de 58 boutiques et d’une cinquantaine de franchisés. Dès l'ouverture de la procédure, les trois boutiques de Haute-Savoie figuraient parmi les points de vente jugés menacés.

Chevignon et Pimkie à la rescousse

Une quinzaine d'offres de reprise ont été déposées. Le tribunal des activités économiques de Marseille a tranché en avril dernier en faveur d'Amoniss. Cette holding détenu par l'entrepreneur Salih Halassi est déjà propriétaire de Chevignon, Pimkie ou Christine Laure. Le repreneur s'est engagé à investir jusqu'à 8 millions d'euros pour relancer l'enseigne. Seulement 27 des 58 boutiques sont conservées.