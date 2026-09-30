Sécheresse : 2 millions d'euros débloqués pour les agriculteurs de Saône-et-Loire

Jeunes installés, maraîchers et exploitations en difficulté sont les trois publics prioritaires de l'enveloppe départementale du plan CASI (Climat, Adaptation, Sécheresse,

Incendies) de Saône-et-Loire.

Après un été marqué par des canicules et une sécheresse d'une ampleur inédite, l'État débloque 2,07 millions d'euros pour les agriculteurs de Saône-et-Loire. La préfecture a annoncé ce lundi 28 septembre la déclinaison locale du plan CASI (Climat, Adaptation, Sécheresse, Incendies), présenté le 4 septembre par la ministre de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire, Annie Genevard.

Doté de plus d'un milliard d'euros au niveau national, ce plan doit permettre d'indemniser rapidement les pertes, de soulager les trésoreries et de relancer la production, "afin de ne laisser aucun agriculteur face à la crise". Il comprend un "fonds de réarmement agricole" de 235 millions d'euros, dont la répartition est confiée aux préfets. C'est de ce fonds que provient l'enveloppe attribuée au département de Saône-et-Loire

Trois catégories de bénéficiaires

La répartition a été arrêtée après concertation avec les organisations professionnelles agricoles. Elle cible en priorité trois publics.

Les jeunes agriculteurs, d'abord, installés entre 2021 et 2025 dans le cadre d'un parcours aidé recevront une aide forfaitaire de 3 400 euros par exploitation. Ce montant pourra être ajusté en fonction du nombre de demandeurs. L'enveloppe atteint 1,4 million d'euros, soit plus des deux tiers du total.

Les maraîchers, ensuite, exploitant plus de 0,5 hectare de surface agricole utile bénéficieront eux aussi d'une aide forfaitaire, pour un montant global de 600 000 euros.

Les agriculteurs en difficulté économique conjoncturelle, suivis par la cellule départementale "agriculteurs en difficulté", se partageront 70 000 euros. Une partie d'entre eux a déjà bénéficié d'un audit d'exploitation destiné à identifier des leviers d'amélioration.

Un allègement fiscal de 10 millions d'euros

À ce fonds s'ajoutent des dégrèvements de la taxe sur le foncier non bâti. Ils représentent entre 30% et 55% du montant dû selon les filières et peuvent faire l'objet de "majorations individuelles exceptionnelles". Au total, cet allègement est estimé à 10 millions d'euros pour le département.

Depuis mai, la France a enchaîné les épisodes de chaleur et de sécheresse, avec des températures supérieures de 3,8°C aux normales de saison. Selon la préfecture de Saône-et-Loire, la crise dépasse par son ampleur celles de 2003 et de 2022. Toutes les filières sont touchées en même temps : grandes cultures, maraîchage, élevage, vigne et prairies.

"Cet été a laissé des traces profondes dans nos exploitations, souligne le préfet de Saône-et-Loire, Dominique Dufour. Le rôle de l'État, c'est d'accompagner les agricultrices et les agriculteurs pour faire face aux pertes financières liées au changement climatique. Ces aides doivent arriver vite, et simplement. Je veux que chacun le sache : l'Etat est à, leurs côtés."

Pratique

Les demandes se font uniquement en ligne, sur la plateforme "Démarche Numérique". Le guichet est ouvert depuis le 25 septembre et ferme le 12 octobre au soir.

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