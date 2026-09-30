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Collège Louis-Aragon à Vénissieux.

Vénissieux : au collège Louis-Aragon, les personnels dénoncent des conditions de travail "intenables"

  • par LR

    • Depuis la fermeture de la cantine, les élèves demi-pensionnaires sont envoyés déjeuner dans un autre établissement. Les personnels du collège Louis-Aragon demandent à la Métropole de Lyon des solutions d’urgence et un calendrier précis pour les travaux.

    "Ça suffit ! Nous voulons des réponses et des actes !" Dans un document de revendications, les personnels du collège Louis-Aragon de Vénissieux alertent sur la dégradation des conditions de scolarisation et de travail depuis la fermeture de la cantine. Les quelque 500 élèves demi-pensionnaires doivent désormais se rendre dans un autre établissement pour déjeuner, avec au moins 30 minutes de trajet aller-retour.

    Selon les personnels, cette organisation aurait déjà entraîné près de 300 heures cumulées de cours manqués depuis la rentrée, en raison notamment des retards liés aux transports. La vie scolaire et les CPE dénoncent également une surcharge de travail pour gérer les déplacements, les retards et la surveillance des élèves. Les personnels s'interrogent aussi sur les travaux annoncés par la Métropole en mai 2025, qui prévoyaient notamment la restructuration et le désamiantage de la demi-pension, ainsi que la mise en accessibilité du collège. Ils regrettent l'absence d'informations sur le calendrier du chantier.

    Ils réclament notamment une solution provisoire permettant aux élèves de déjeuner sur place, comme la livraison de repas ou l'installation d'une cuisine mobile, ainsi qu'un "engagement écrit" sur les travaux et un calendrier précis. "Nous voulons des réponses concrètes, des engagements écrits et un calendrier précis", concluent-ils, annonçant également une mobilisation le 6 octobre prochain devant le collège.

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