VTC à Lyon : Bolt lance une nouvelle option avec siège rehausseur pour les enfants.

Bolt propose désormais à Lyon une nouvelle catégorie de réservation permettant aux familles de commander un VTC équipé d’un siège rehausseur.

Se déplacer en VTC avec un jeune enfant pourrait devenir un peu plus simple à Lyon. Bolt lance ce mercredi 30 septembre une nouvelle option baptisée "Siège rehausseur", directement disponible dans son application. Elle permet aux parents de réserver un véhicule équipé d’un rehausseur adapté aux enfants qui nécessitent encore cet équipement.

La catégorie s’adresse aux enfants pesant plus de 15 kg et mesurant au moins un mètre. Les nourrissons, qui nécessitent un siège bébé spécifique, ne sont donc pas concernés. Un adulte doit également obligatoirement accompagner l’enfant durant tout le trajet et s’assurer de sa bonne installation et de son attache.

Cette option entraîne un supplément de 7 euros par rapport au tarif habituel de la course. Le montant est affiché directement lors de la réservation et reversé intégralement au chauffeur, afin notamment de compenser l’équipement et le temps nécessaire à son installation. Bolt précise que seuls des chauffeurs répondant à des critères d’éligibilité spécifiques et disposant d’un rehausseur conforme à la réglementation peuvent proposer cette catégorie.