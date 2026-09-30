Lyon : l’opposition du 7e arrondissement demande un plan d’action pour la sécurité des commerces

Après une série de cambriolages constatée dans des commerces du 7e arrondissement de Lyon cet été, des élus du groupe Lyon Ensemble demandent à la maire Fanny Dubot d’établir un plan d’action pour leur sécurité.

Le 7e arrondissement aura été le théâtre de nombreux incidents cet été, et pas seulement dans le quartier de Gerland. Plusieurs commerces ont, en effet, été victimes de cambriolages, certains à plusieurs reprises, provoquant la colère et l’inquiétude des élus de l’arrondissement.

Le groupe Lyon Ensemble demande la création d’un fonds de soutien d’urgence

C’est le cas notamment des élus du groupe d’opposition Lyon Ensemble qui, après avoir déjà interpellé la maire du 7e, Fanny Dubot, lors du dernier conseil municipal, demandent ce mercredi un plan d’action pour la sécurité et le soutien des commerces. Après être allés à la rencontre des commerçants cambriolés ces dernières semaines, les élus rapportent "un véritable sentiment d’abandon." Ils ajoutent : "Plusieurs nous ont notamment indiqué n’avoir reçu aucun contact de la mairie à la suite des cambriolages."

Une situation qui "ne peut pas rester sans réponse", estiment les élus d’opposition, qui demandent à Fanny Dubot "de mobiliser les leviers dont disposent la mairie d’arrondissement et la Ville de Lyon pour obtenir, sans délai, des réponses concrètes." Le groupe Lyon Ensemble demande, entre autres, la mise en place d’un interlocuteur pour accompagner les commerçants et restaurateurs victimes de cambriolage ou de dégradations, la mise en étude d’un fonds de soutien d’urgence, ainsi que la fixation d’un objectif chiffré de renforcement des effectifs de policiers municipaux "réellement disponibles" dans le 7e arrondissement.

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Un plan de soutien

Au-delà de la sécurité, l’inquiétude des commerçants est également marquée par "l’accumulation de contraintes et de charges liées aux décisions municipales." Là aussi, un plan de soutien aux commerces de proximité est demandé par le groupe Lyon Ensemble. Ce dernier pourrait notamment inclure le gel des tarifs municipaux liés aux terrasses et aux occupations commerciales du domaine public, l’extension du tarif préférentiel de stationnement "artisan-commerçant" aux restaurateurs disposant d’un véhicule nécessaire à leur activité ou l’organisation d’Assises du commerce du 7e arrondissement. "Ces propositions, directement nourries par nos échanges avec des commerçants, des restaurateurs et des acteurs du commerce local, ont naturellement vocation à être discutées et enrichies avec les premiers concernés", ajoutent les élus.

"Nous sommes allés dès fin juillet faire le tour des commerces qui avaient été cambriolés"

À l’occasion du conseil municipal, Fanny Dubot avait toutefois rappelé s’être rendue sur le terrain cet été. "Nous sommes allés dès fin juillet faire le tour des commerces qui avaient été cambriolés et un point a été fait avec la police nationale. Une personne a notamment été arrêtée", a assuré la maire d’arrondissement. Quant à la question de l’insécurité à Gerland, l’élue a jugé "inacceptable" ce qui s'est passé cet été et que cela "doit être pris en compte dès à présent par les pouvoirs publics." "Il doit y avoir une réponse à la hauteur, coordonnée en responsabilité et chacun dans ses compétences", a-t-elle martelé.

30 caméras de vidéosurveillance vont par ailleurs être installées dans le quartier, pas seulement du côté de la Cité Jardin. "Aujourd’hui, je le dis sans polémique, Gerland a besoin de plus de moyens publics", a concédé Fanny Dubot, qui rappelle travailler en coopération avec les services de l’État pour déployer les moyens nécessaires dans le secteur. "Tout cela est évidemment suivi de très près par les élus du 7e, mais s’il y a des trous dans la raquette, je vous invite à en discuter après le conseil", a finalement conclu Fanny Dubot, à l’adresse du groupe Lyon Ensemble.

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