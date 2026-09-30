Culture
© Fabrice Robin

"La Mouche" au théâtre Théo-Argence : une métamorphose spectaculaire 

  • par Anna Testagrossa

    • Librement adaptée de la nouvelle de George Langelaan, La Mouche transporte le public dans les années 1960, où Robert, jeune inventeur vivant avec sa mère Odette, met au point une machine capable de téléporter les êtres vivants. 

    Mais une expérience tourne au cauchemar lorsqu’un insecte s’invite dans le dispositif, entraînant une transformation aussi fascinante qu’inquiétante. Mise en scène par Christian Hecq et Valérie Lesort, cette création mêle théâtre, illusion et effets spéciaux avec une inventivité remarquable. Portée par les interprétations de Christine Murillo et de Christian Hecq, dont la métamorphose physique impressionne tout au long du spectacle, la pièce oscille entre comédie, fantastique et émotion, loin de l’adaptation cinématographique de David Cronenberg en 1986. Récompensée par trois molières, elle offre une expérience scénique aussi étonnante que jubilatoire.

    La Mouche – Le 3 octobre au théâtre Théo-Argence, Saint-Priest

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