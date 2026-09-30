Run In Lyon 2026 : tout ce qu’il faut savoir avant la course

Run In Lyon revient dimanche 4 octobre avec 36 000 participants attendus dans les rues de la ville. Parcours, horaires, dossards, circulation : voici les principales informations à connaître avant cette édition 2026.

Quatre courses et 36 000 participants

Lyon va vivre au rythme de la course à pied ce dimanche. Quelque 36 000 participants, soit 3 000 de plus que l'an dernier, sont attendus pour cette nouvelle édition de Run In Lyon. Quatre formats sont proposés : le marathon, le semi-marathon, le 10 km et le Run Solidaire de 5 km, non chronométré.

Tous les départs seront donnés depuis le Palais de justice historique, dans le Vieux Lyon, tandis que l'arrivée sera jugée place Bellecour. Le marathon emmènera notamment les participants jusqu'à Collonges-au-Mont-d'Or, avant un retour par les Terreaux, le parc de la Tête d'Or, les quais du Rhône, Gerland et Confluence.

@Run in Lyon (édition 2025)

À quelle heure partiront les courses ?

Marathon et semi-marathon s'élanceront par vagues à partir de 8h15, avec plusieurs sas jusqu'à 9h31. Les participants au 10 km prendront le départ à partir de 12h05, tandis que le Run Solidaire débutera à 13h10. Le 10 km, le semi-marathon et le Run Solidaire affichent déjà complet. Quelques dossards restent en revanche disponibles pour le marathon, au tarif de 89 euros.

Où et quand récupérer son dossard ?

Pas question d'attendre dimanche matin. Les dossards devront obligatoirement être retirés au village Run In Lyon installé place Bellecour, vendredi 2 octobre de 10h à 19h ou samedi 3 octobre de 10h à 18h, sur présentation d'une pièce d'identité. Des consignes gratuites seront accessibles place Bellecour le jour de la course. En revanche, aucun vestiaire ni aucune douche ne seront proposés.

Attention aux ravitaillements

Des ravitaillements seront installés tous les cinq kilomètres. Comme depuis l'édition 2025, bouteilles et gobelets jetables ne seront toutefois pas distribués. Chaque participant devra donc venir avec son propre contenant : gourde, flasque, gobelet réutilisable ou sac d'hydratation.

Circulation et stationnement fortement perturbés

Pour les non-coureurs aussi, la journée nécessitera un peu d'anticipation. De nombreux axes seront fermés à la circulation dès dimanche matin, notamment sur les quais de Saône et du Rhône et autour de Bellecour, des Terreaux et de Gerland. Plusieurs ponts du centre-ville seront également concernés.

Les restrictions de stationnement commenceront dès samedi matin dans certains secteurs. Les parkings Célestins, Lyautey et Saint-Georges seront notamment fermés dimanche. Pour rejoindre le départ, les transports en commun sont donc à privilégier, avec la station Vieux Lyon-Cathédrale Saint-Jean, sur la ligne D, située à proximité immédiate des sas.