Nicomatic, spécialiste haut-savoyard des connecteurs pour l'aéronautique, le spatial et la défense, fête ses 50 ans et inaugure un nouveau site à Bons-en-Chablais.

Le groupe haut-savoyard Nicomatic, spécialisé dans la connectique industrielle, célèbre cette année son 50e anniversaire. Un évènement qui coïncide pour l’entreprise familiale avec l’inauguration d’un nouveau site de production à Bons-en-Chablais. Une commune où se trouvent déjà son siège social et son principal site industriel.

Des connecteurs pour les environnements les plus exigeants

Nicomatic conçoit et fabrique des micro-connecteurs ainsi que des solutions d’interconnexion électriques et optiques pour différents secteurs industriels l’aéronautique, le spatial, la défense et le médical. Ces produits sont conçus pour résister à de fortes contraintes. L’entreprise parfois surnommée le “Lego des connecteur” propose des composants modulaires et configurables selon les besoins de ses clients. Elle a même conçu un configurateur en ligne permettant de constituer son propre assemblage. Le secteur de l’armement, porté par une demande accrue sur fond de guerre en Ukraine et dans le Détroit d’Ormuz, porte avec l’aérospatial la dynamique actuelle du groupe. Nicomatic dispose d’ailleurs d’une filiale au Moyen-Orient, Nicomatic Middle East.

Une croissance soutenue et continue

Fondée en 1976, Nicomatic s’est développée à Bons-en-Chablais. L’entreprise a fortement accéléré sa croissance ces dernières années. Son chiffre d’affaires est passé de 18 millions d’euros en 2011 à environ 100 millions d’euros en 2024, avec une progression annuelle moyenne de 20% sur les cinq dernières années. En plus de ses sites haut-savoyard, Nicomatic compte des sites de production à Saint-Cergues et Toulouse et s’appuie aussi sur des filiales à l’internationnal : Rome, Abu Dhabi et Riyad. Nicomatic vise désormais un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros et ambitionne d’atteindre 350 millions d’euros à l’horizon 2030.