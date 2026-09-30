Après les lycéens, les agriculteurs mobilisés devant la préfecture du Rhône ce mercredi

Face à "l’urgence économique" et au "blocage politique", les agriculteurs se réuniront ce mercredi 30 septembre à partir de 20 heures devant la préfecture du Rhône.

Après les lycéens et la fonction publique hier, le mouvement de contestation s’étend désormais aux agriculteurs. Les syndicats FDSEA et Jeunes Agriculteurs du Rhône annoncent ce mercredi qu’ils se réuniront ce mercredi 30 septembre, à partir de 20 heures, devant la préfecture du Rhône (3e arr.) pour dénoncer "l’urgence économique" et le "blocage politique." Une prise de parole est attendue à 21 heures.

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Réglementation sur l’eau, loi EGalim…

Cette mobilisation fait suite à une rencontre parlementaire organisée hier, qui a révélé "l’absence de progrès législatifs rapides", mais elle entend surtout dénoncer "l'insuffisance des aides d’État" après "deux ans de promesses gouvernementales non tenues." Les agriculteurs veulent donc désormais "maintenir la pression pour obtenir des réponses immédiates et des réformes structurelles pérennes."

Parmi leurs revendications, les agriculteurs réclament une revalorisation de l’aide sur le gazole non routier "proportionnelle aux hausses de prix", la mise en place de prêts de trésorerie à taux bonifiés, ainsi qu'un tarif réduit sur l'eau du réseau destinée à l'abreuvement des animaux afin de "soulager des trésoreries asphyxiées par l'explosion des coûts énergétiques", écrivent encore les syndicats. Ils demandent également l’application "stricte" de la loi EGalim pour garantir "la survie et la compétitivité des fermes", ou encore "l’accélération et la réouverture immédiate des négociations commerciales avec la grande distribution et les acheteurs."

Face à la sécheresse qui s’est considérablement aggravée cet été après les nombreuses vagues de canicule, les professionnels estiment par ailleurs nécessaire de modifier la politique publique du stockage de l’eau, son accès et sa sécurisation. "Cela implique une évolution rapide de la réglementation, l'octroi de financements dédiés, ainsi que le lancement d'études et de procédures administratives accélérées pour concrétiser les aménagements nécessaires sur le terrain", assurent les syndicats agricoles.

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Plusieurs mobilisations en début d'année

Ce n’est pas la première fois que les professionnels de l’agriculture expriment leur colère. En janvier, les agriculteurs s’étaient déjà rendus devant la préfecture du Rhône pour protester contre le Mercosur. Puis, en mai, plusieurs, points de la métropole lyonnais avaient été bloqués afin d’alerter sur la hausse des coûts de l’énergie.

L'accord Mercosur prévoit la libre circulation de biens entre l'Europe et les pays du Mercosur, à savoir l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Avec ce traité, les pays du Mercosur devraient exporter davantage de produits alimentaires et agricoles vers l'Union européenne, sans pour autant en respecter les mêmes règlementations que les pays européens. De nombreuses filières seraient néanmoins gagnantes avec la mise en place du traité. C'est notamment le cas de la viticulture, de la filière laitière, mais aussi du luxe et de l'automobile.

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