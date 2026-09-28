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Sénatoriales en Haute-Savoie : les trois sortants rempilent

  • par Paul Terra

    • Les trois sénateurs sortants de Haute-Savoie ont été réélus le 27 septembre 2026. La droite reste largement en tête, la gauche divisée recule et l'UDR progresse.

    Dimanche 27 septembre 2026, 2 112 grands électeurs haut-savoyards ont voté pour renouveler les trois sièges du département au Sénat. Six listes se disputaient le scrutin, à la proportionnelle et en un seul tour. Et le résultat est un quasi copier-coller de celui de 2020. Les trois sortants rempilent pour six ans : Loïc Hervé (Union centriste), Sylviane Noël et Cyrille Pellevat (Les Républicains).

    Un rassemblement à droite qui paie

    En 2020, chacun avait mené sa propre liste. Cette fois, les deux sénateurs LR ont uni leurs forces dès le mois de juin. La liste « Proximité et engagement pour la Haute-Savoie » finit largement en tête avec 44 % des suffrages exprimés, de quoi assurer deux sièges. Loïc Hervé sauve le troisième avec 26 % des voix, soit un peu moins que les 32 % de son précédent scrutin.

    Une gauche éparpillée

    Dans un département historiquement ancré à droite, la gauche n'a pas su inverser la tendance. Divisée en trois listes, entre La France insoumise, l'union de la gauche et les écologistes, elle ne rassemble que 15 % des suffrages.

    Le fait marquant du scrutin vient de la liste UDR de Cyrille Piccot-Crézollet. Elle recueille 12 % des voix, alors que l'extrême droite plafonnait à 1,56 % en 2020, sans toutefois décrocher de siège. Ces sénatoriales ont eu lieu six mois après les élections municipales, qui déterminent en grande partie la composition du collège électoral. Les trois élus ont désormais six années de mandat devant eux, jusqu'au prochain renouvellement de la série en 2032.

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