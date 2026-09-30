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CRS lors de la manifestation du 1er mai 2026 à Lyon. (CM)

Blocus des lycées : 75 interpellations et 15 blessés en deux jours dans le Rhône

  • par Corentin Lucas
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    • Suite aux débordements survenus devant les lycées du Rhône et de l’agglomération lyonnaise, la préfecture fait état de 75 interpellations et 15 blessés en deux jours de mobilisation.

    La situation est très tendue autour de plusieurs établissements scolaires du Rhône depuis ce mardi 29 septembre. Ce fut notamment le cas ce mercredi au lycée La Martinière Diderot (Lyon 1er), où des affrontements entre CRS et lycéens se sont produits. La préfecture du Rhône a tenu à faire le point à la mi-journée.

    Selon un communiqué des autorités, certains établissements ont subi des dégradations. Neuf ont dû être confinés après des intrusions. Au lycée La Martinière Diderot, des cours ont dû être interrompus suite à l’entrée de la fumée des incendies sauvages dans les salles de classe.

    Les forces de l’ordre ont constaté au cours de ces deux journées plusieurs incidents, tels que des incendies de poubelles, des tirs de mortiers et des jets de projectiles dirigés contre les policiers et les gendarmes. La préfecture dénombre 15 personnes blessées au total, dont un gendarme et sept policiers.

    Le bilan des interpellations s’élève quant à lui à 75 personnes. 45 pour la journée de mardi et 30 pour mercredi. Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, "condamne avec la plus grande fermeté les faits constatés". Il salue également "l’engagement et le professionnalisme des forces de sécurité". Le préfet assure également son soutien "aux équipes éducatives et aux forces de l’ordre".

    Lire aussi : Vénissieux : au collège Louis-Aragon, les personnels dénoncent des conditions de travail "intenables"

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