20 établissements bloqués et 44 interpellations dans le Rhône mardi, la mobilisation devant les lycées se poursuit

La mobilisation lycéenne du mardi 29 septembre a été marquée par le blocage de 20 établissements dans le Rhône et 44 interpellations, selon la préfecture. Plusieurs incidents ont également été signalés, notamment à Lyon et dans l'Est lyonnais.

La mobilisation lycéenne a été particulièrement suivie mardi 29 septembre dans le Rhône. À l'appel de l'Union syndicale lycéenne (USL), 20 établissements ont été bloqués dans le département, sur environ 400 au niveau national selon le syndicat. Les élèves dénonçaient notamment le manque de moyens, les absences de professeurs, l'état de certains locaux et leurs inquiétudes concernant l'orientation et Parcoursup.

La journée a également été émaillée de plusieurs incidents. Selon nos confrères du Progrès, des affrontements avec les forces de l'ordre ont notamment éclaté devant le lycée Charlie-Chaplin à Décines, avec des tirs de mortiers d'artifice. À Lyon, des tensions ont été signalées devant le lycée Saint-Exupéry, tandis que le secteur de La Martinière-Duchère a été marqué par des jets de pierres, des dégradations et l'incendie d'une partie des locaux.

Au total, 44 personnes ont été interpellées dans le Rhône en lien avec les blocages, dont certaines ont été placées en garde à vue. Plusieurs responsables d'établissements ont par ailleurs pointé la présence de personnes extérieures aux lycées parmi les auteurs de certains débordements.

Et la mobilisation semble se poursuivre ce mercredi. Ce matin, des heurts ont notamment éclaté devant le lycée La Martinière-Diderot, dans le 1er arrondissement de Lyon, signe que la contestation se poursuit au lendemain d'une journée déjà tendue.