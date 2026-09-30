Le tribunal administratif de Lyon a rejeté officiellement ce mardi 29 septembre le recours déposé par Jean-Michel Aulas suite à la réélection de Grégory Doucet au deuxième tour des municipales de mars dernier.

C'était attendu depuis la recommandation de la rapporteuse publique le 14 septembre dernier. C'est désormais officiel. Comme prévu, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours déposé par Jean-Michel Aulas pour demander l'annulation des élections municipales des 15 et 22 mars dernier à Lyon. Le candidat Grand Cœur Lyonnais avait déposé une réclamation après la victoire de Grégory Doucet obtenue au second tour avec 50,67% des voix, soit 2762 voix de plus que l'ancien patron de l'Olympique Lyonnais.

Et contrairement à la décision du tribunal concernant les villes de Vaulx-en-Velin et Vénissieux, où les scrutins municipaux ont été annulés, à Lyon, la victoire du maire sortant est donc confirmée par cette décision de justice.

Le candidat Aulas qui se réclamait de la société civile et qui rêvait de faire tomber le maire écologiste dénonçait notamment "de nombreuses irrégularités", dont un entretien réalisé à l’Hôtel de Ville, des agents de la ville ayant porté des badges aux couleurs de la liste de Grégory Doucet durant la matinée du premier tour ou encore des irrégularités sur les listes d’émargement. Autant d'arguments que le tribunal a écartés.

Si les juges du tribunal administratif ont bien confirmé que quelques irrégularités avaient eu lieu au cours du scrutin, comme le comportement d'une colistière ayant retiré des bulletins adverses des boîtes aux lettres, comme le rapporte Le Progrès, selon eux, ces éléments n'étaient pas suffisamment importants pour remettre en cause le scrutin.

Un nouveau revers pour Jean-Michel Aulas, longtemps empêtré dans l'affaire Abreu et qui n'a, pour l'heure, pas encore annoncé s'il avait l'intention de faire appel de cette décision.