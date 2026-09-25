La Haute-Savoie pèse 25% de l’économie du ski en France

Une nouvelle ponction pour la Valée de Chamonix ( source : Chris Biron / Unsplash)

Cinq stations de Haute-Savoie figurent parmi les plus fréquentées de France. Voici les chiffres de la saison 2025-26.

Domaines skiables de France (DSF) a publié cette semaine son rapport sur l’économie du ski dans l’hexagone. La France est redevenue lors de la saison hivernale 2025-26 la première destination skiable mondiale avec 56,1 millions de journées-skieurs vendues. La Haute-Savoie capte 23% de ces journées de ski, juste derrière la Savoie (42%).

Le territoire, qui compte 49 stations dont 42 dédiées au ski alpin, avait connu un bon démarrage, selon les chiffres du Comité départemental du tourisme, avec un taux d'occupation moyen de 84,2 % sur les destinations de montagne à Noël, en hausse de près de 2 points par rapport à l'an dernier. Sur l'ensemble de l'hiver, Haute-Savoie Mont-Blanc Tourisme affiche un taux d'occupation moyen de 42 %, en hausse de 3 points par rapport à la saison précédente.

Sur l’ensemble des massifs français, DSF estime à 120 000 le nombre d'emplois induits en stations, dont 90 000 pour les Alpes du Nord (principalement la Savoie). Pour 1 € dépensé en forfait de remontées mécaniques, ce sont 6 € supplémentaires dépensés en station, portant la dépense totale à 12 milliards d'euros chaque hiver en France. De quoi rappeler, alors que le débat sur l'avenir des stations de moyenne montagne s'intensifie, combien l'or blanc irrigue toute l'économie haut-savoyarde, bien au-delà des remontées mécaniques.

La Haute-Savoie place cinq de ses stations dans les 15 quinze les plus fréquentés de France.

Chamonix : 1,7 million de journées de ski

Chamonix, au pied du mont Blanc, offre 121 pistes et 82 remontées sur un domaine à taille humaine. Ouverture le 28 nov. 2026. Forfait journée dès 71€ (adulte), forfait semaine dès 390€. Forfait saison "Mont-Blanc Unlimited" (1000 km, 612 pistes) à 2514€.

Avoriaz : 1,1 million de journées de ski

Avoriaz, station piétonne au cœur des Portes du Soleil (600 km de pistes franco-suisses), propose 56 pistes et 35 remontées en propre. Ouverture le 10 déc. 2026. Forfait journée dès 71€ (adulte), forfait saison Portes du Soleil à partir de 1149€.

Châtel : 1 million de journées de ski

Châtel, village savoyard des Portes du Soleil (600 km de pistes), compte 98 pistes et 52 remontées sur son secteur. Ouverture le 4 déc. 2026, fermeture le 11 avril 2027. Forfait journée et forfait saison alignés sur les tarifs Portes du Soleil, dès 60€/j.

Le Grand Massif : 1,3 million de journées de ski

Le Grand Massif réunit Flaine, Samoëns, Les Carroz, Morillon et Sixt-Fer-à-Cheval sur 265 km de pistes, 8e domaine français en fréquentation. Ski varié entre stations villages et Flaine, station d'altitude. Forfait journée dès env. 55€, forfait saison à partir de 900€ environ.

Saint-Gervais / Les Contamines : 1,1 million de journées de ski

Saint-Gervais, au pied du mont Blanc, est reliée à l'Evasion Mont-Blanc (Megève, Les Contamines, Combloux...). Forfait journée dès 63,50€ (adulte), forfait semaine dès 318€, forfait saison à 1165,50€. Les Contamines propose un domaine à cheval Haute-Savoie/Savoie.