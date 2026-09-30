La Haute-Savoie accueille le premier Mondial Secours et Protection, en pleine mobilisation des pompiers. Laurent Nunez est attendu pour la clôture vendredi.

La Haute-Savoie accueille cette semaine un événement inédit dans un climat social particulièrement tendu. A partir de ce mercredi 30 septembre et jusqu'au 3 octobre, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) organise la toute première édition du “Mondial Secours et Protection”, à La Roche-sur-Foron et à Annecy.

Cet évènement s’appuie sur le congrès national des sapeurs-pompiers auquel s’ajoute désormais un salon international dédié aux acteurs du secours et de la sécurité. 600 exposants et 7 000 congressistes sont attendus sur deux sites du département de la Haute-Savoie, Rochexpo à La Roche-sur-Foron et Le Pâquier à Annecy. L'événement s’adresse aux pompiers professionnels et volontaires, aux services de secours, aux collectivités, aux industriels, aux chercheurs et aux associations et organismes de formation.

Après un été brûlant

Le congrès se tient un été marqué par des incendies à répétition et des vagues de canicule successives. Selon les autorités plus de 120 000 hectares ont été dévorés par les flammes. La rentrée est, elle, brûlante socialement. Les pompiers sont en grève et ce mondial s’ouvre donc en plein conflit social. Le 28 août, l'intersyndicale des sapeurs-pompiers, qui réunit les neuf syndicats représentatifs des Sdis, a déposé un préavis de grève national courant du 8 septembre au 20 octobre. Les pompiers réclament un renforcement massif des effectifs professionnels, avec la création de 21 000 postes, alors qu'ils ne sont aujourd'hui qu'environ 44 000 face à une sollicitation opérationnelle en constante hausse. Ils demandent également l'adoption rapide du projet de loi de modernisation de la sécurité civile, issu du « Beauvau de la sécurité civile » lancé mi-2024, resté depuis lettre morte.

Une réunion au ministère de l'Intérieur le 13 août n'avait pas permis de sortir de l'impasse : les représentants syndicaux étaient repartis très déçus, dénonçant l'absence de mesures concrètes. Le mouvement s'est ensuite intensifié avec une manifestation statique tenue les 26, 27 et 28 septembre, place de la République à Paris.

Laurent Nuñez attendu vendredi pour la clôture

C'est dans ce contexte que le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a reçu, mardi, les représentants des pompiers professionnels. À l'issue de cet échange, ces derniers ont fait état, pour la première fois depuis l'été, de signaux jugés positifs, sans annonce ferme à ce stade. Le ministre est désormais attendu vendredi pour clôturer le congrès “Secours et protection”.