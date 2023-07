Qui n’a pas rêvé enfant du grand chef Vercingétorix ? Le plus connu des chefs gaulois faisait partie de la tribu des Arvernes, qui a d’ailleurs donné son nom à notre belle région d’Auvergne. Revivez son épopée sur le mythique plateau de Gergovie et remontez le temps sur le plateau de Corent, probable capitale des Arvernes. Au cœur de l’Auvergne, ces excursions historiques sont le prétexte idéal pour des vacances au grand air. Vous êtes au pays des volcans ! Partez flâner ou randonner… après l’effort, la légendaire cuisine auvergnate saura réconforter les estomacs affamés !

© Mont d’Arverne Tourisme

Plongez au cœur de la bataille !

Situé sur le mythique plateau de Gergovie, le Musée archéologique de la bataille plonge le visiteur dans l’affrontement qui opposa Vercingétorix à Jules César en 52 av. J.-C.

C’est sur ce plateau que le célèbre général romain connut sa principale défaite durant la guerre des Gaules.

Revivez cet instant décisif grâce à 600 m2 d’exposition interactive où vestiges, animations multimédias et reconstitutions s’enchaînent.

600 m2 d’exposition interactive © Henri Denus

À ne pas manquer, un spectacle audiovisuel de 14 minutes, combinant projections sur écran et maquette géante, qui vous entraîne, au son des paroles de Jules César, dans l’affrontement entre Romains et Gaulois.

Le Musée archéologique de la bataille de Gergovie © Henri Denus

L’exposition temporaire “César à Gergovie”, prolongée jusqu’au 17 septembre 2023, fait un point sur les travaux archéologiques qui ont permis de retrouver et d’authentifier les vestiges du siège de Gergovie mené par les Romains, plus particulièrement sur les dernières découvertes.

www.musee-gergovie.fr - Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €

Le Musée archéologique de la bataille de Gergovie © Henri Denus

La guerre des Gaules

La guerre des Gaules est la guerre de conquête entreprise par Jules César de 58 à 51 av. J.-C. La victoire romaine est assurée en 52 av. J.-C. par la bataille et le siège d’Alésia, où les Gaulois, dirigés par Vercingétorix, sont vaincus. La guerre cesse en 51 ans av. J.-C après la défaite de la tribu des Cadurques (dans le Lot).

La guerre des Gaules est l’un des conflits les mieux connus de l’Antiquité grâce à l’ouvrage De Bello Gallico. Il englobe les sept livres écrits de la main de César, complétés par un huitième, narré par Hirtius, l’un de ses lieutenants.

Dans le septième livre de son journal de guerre, Jules César raconte précisément la campagne militaire engagée contre les peuples du centre de la Gaule en 52 av. J.-C. et en particulier le siège de l’oppidum de Gergovie. C’est le point de vue de César, le seul à nous être parvenu, que l’archéologie s’attache à nuancer.

Arpentez les sentiers de ce belvédère naturel

À 750 mètres d’altitude, sur près de soixante-dix hectares, le plateau de Gergovie offre un point de vue à 360° sur les paysages d’Auvergne, du massif du Sancy aux plateaux du Cézallier en passant par la chaîne des Puys et la faille de Limagne, classées récemment à l’Unesco.

Faites le tour du plateau sur les pas de Vercingétorix tout en vous immergeant au cœur d’un panorama sublime (comptez 1 heure 30). Si le temps s’y prête, vous verrez dans le ciel de nombreux cerfs-volants !

Le saviez-vous ?

Vercingétorix a été un peu oublié dans l’histoire de France, jusqu’à ce que des archéologues et des historiens fassent, au milieu du XIXe siècle, des recherches sur lui et sur le siège d’Alésia.

Il devient alors un des personnages les plus connus de l’histoire de France. Napoléon III figure parmi les grands artisans de la mythification du chef gaulois, qui fait de Gergovie le théâtre de toutes les attentions.

Les Arvernes occupent dans l’Antiquité un territoire correspondant à la région de l’Auvergne, d’où son nom.

Souvent citées par les auteurs antiques, les Arvernes comptent parmi les plus riches et les plus puissantes tribus gauloises, avec au moins quatre oppidums dominant la plaine.

Leur territoire était l’un des plus densément peuplés de Gaule. Ils possédaient une culture artistique extrêmement raffinée comme en témoigne la beauté de vases, aux motifs uniques en Europe.

Vestiges d’un vaste oppidum © Analogue

Le plateau de Corent

À une quinzaine de kilomètres de Gergovie, le plateau de Corent accueille les vestiges d’un vaste oppidum (agglomération fortifiée), probable capitale des Arvernes avant la conquête romaine.

Prévoyez un pique-nique et découvrez la magie de ce site qui prend une tout autre dimension au coucher du soleil ! En accès libre, les promeneurs peuvent cheminer autour de la place publique, passer vers l’hémicycle d’assemblée gaulois, découvrir les vestiges du théâtre gallo-romain ou encore le sanctuaire gaulois.

Pour comprendre et imaginer la ville gauloise de Corent à travers les découvertes archéologiques réalisées depuis quinze ans, un parcours, illustré de vues 3D des bâtiments gaulois, est accessible via les panneaux signalétiques comportant des QR codes (accès sur smartphone).

Blotti au pied d’une falaise basaltique, le village de Corent domine la vallée de l’Allier. Il est connu pour son vin rosé labellisé AOC Côtes d’Auvergne.

Le lac d’Aydat © Prod 03

Le lac d’Aydat

Pour une pause détente et fraîcheur, direction le lac d’Aydat ! Situé à 850 mètres d’altitude, dans son écrin de verdure boisée, c’est le plus grand lac naturel d’Auvergne.

Il bénéficie d’une place aménagée, où la baignade y est surveillée tous les jours en juillet et août. Il est possible de louer barques, pédalos et planches. La base nautique propose différentes activités : dériveur, catamaran, planche à voile, canoë-kayak).

Petit plus, les eaux du lac bénéficient depuis 2013 du label Pavillon Bleu, récompense décernée aux plages pour leur respect de l’environnement. L’aménagement des berges du lac permet d’en faire le tour à pied (environ 5 kilomètres).

À côté du lac, empruntez les pontons de bois de la zone humide. C’est elle qui, grâce à̀ une végétation adaptée, filtre les eaux de la Veyre, rivière qui alimente le lac d’Aydat. Vous pourrez y observer oiseaux et grenouilles !

Le château Montlosier de la Maison du parc des volcans d’Auvergne

La Maison du parc des volcans d’Auvergne

Sur la commune d’Aydat, la Maison du parc des volcans d’Auvergne offre un espace d’accueil et d’information, une boutique, une exposition permanente pré́sentant le territoire du parc – quatre massifs volcaniques (chaîne des Puys, Sancy, monts du Cantal et Cézallier) et un massif granitique (Artense) – ainsi que des expositions temporaires. Confé́rences, grands rendez-vous, sorties nature… Les activités proposées y sont nombreuses tout au long de l’année !

Té́l. : 04 73 65 64 26 - www.parcdesvolcans.fr

Le château de Murol

De nombreux châteaux s’égrènent au fil du territoire. Au cœur du village de Saint-Amant-Tallende, ne manquez pas d’admirer le surprenant château de Murol en Saint-Amant, transformé en forteresse néogothique au milieu du XIXe siècle. Il appartient depuis 1921 à la famille Giscard d’Estaing.

À Chanonat, à deux pas du plateau de Gergovie, vous pourrez découvrir le château de la Bâtisse et ses jardins, dessinés au XVIIIe siècle par Le Nôtre.

www.chateaudelabatisse.com

Le château Royal, édifié́ au XIIIe siècle © Mont d’Arverne Tourisme

Le village de caractère de Saint-Saturnin

Bâti sur une coulée de lave, le village doit sa renommée à l’harmonieux mais spectaculaire duo que forment son église romane et son château royal. Logis Renaissance, maisons vigneronnes, rues pavées, vous tomberez sous le charme de ce bourg. L’église Saint-Saturnin est la plus petite des cinq églises romanes majeures d’Auvergne. Elle n’en demeure pas moins un joyau d’architecture, fait d’arkose blonde et de pierre volcanique. Quant au château Royal, édifié au XIIIe siècle par le seigneur de La Tour-d’Auvergne, agrandi et embelli à̀ la Renaissance, il fait partie de la Route Historique des Châteaux d’Auvergne.

www.chateaudesaintsaturnin.com

Saint-nectaire de La ferme du Clos © Prod 03

La route des vins et des fromages

La terre auvergnate a donné vie à des vins volcaniques de plus en plus appré́cié́s. Composé de gamay, de chardonnay ou de pinot noir, le vignoble des Cô̂tes d’Auvergne a obtenu l’AOC en 2010 et s’é́tend aujourd’hui sur plus de 400 hectares.

L’appellation compte cinq crus : madargue, châteaugay, chanturgue, corent et boudes. Quoi de mieux que de flâner sur l’un des nombreux marchés locaux et de les déguster accompagnés d’un saint-nectaire, cantal, bleu d’Auvergne, salers ou d’une fourme d’Ambert, les cinq grands fromages AOP d’Auvergne ?

Plus d’infos : www.cotesdauvergne.com

Vic-le-Comte ©Prod 03

Le charmant village de Vic-le-Comte

Remarquable pour la diversité de son architecture, cette petite cité de caractère alterne maisons à pans de bois du XVe siècle et maisons vigneronnes du XIXe.

Laissez-vous happer par le silence apaisant de la Sainte-Chapelle, joyau de la Renaissance française édifié par l’Écossais John Stuart et son épouse Anne de La Tour-d’Auvergne. Aux portes du Livradois-Forez, les paysages se couvrent de forê̂ts et prairies.

Office de tourisme Mond’Averne.

Bureau saisonnier du 6/07 au 25/08 : 04 73 79 37 69

Où se loger ?

• Le Couvent, à Veyre-Monton

Une ancienne chapelle transformée en chambre d’hôtes

À partir de 95 €/nuit pour

2 personnes - Té́l. : 07 82 70 99 29

lecouvent63.fr

• Domaine de Chalaniat, à La Sauvetat. Chambres de charme dans un manoir du XVIIIe

À partir de 160 €/nuit pour 2 personnes - Té́l. : 06 23 27 32 18

www.domainedechalaniat.com

• Domaine Les 2 Mondes, à Aydat - Té́l. : 04 63 79 78 51

www.domaineles2mondes.fr

Où se restaurer ?

• La Terrasse de Monton, à Veyre-Monton

Saveurs locales et vins volcaniques Tél. : 04 73 84 02 73

• Le Bistro du Lac, à Aydat

Cuisine généreuse et familiale

Tél. : 04 73 79 31 15

www.bistro-du-lac.com

À ne pas manquer

• Marché semi-nocturne, à Aydat

Produits locaux et objets d'artisanats

Du 6 juillet au 31 août 2023, tous les jeudis de 17 h à 22 h

• Festival de Musique Ancienne, à Vic-le-Comte. Quatre concerts du 3 au 6 août, à 20 h 30

• Archéobus : voyagez dans le temps et sur le terrain de Gergovie à Corent, en passant par Gondole avec un guide-conférencier

Du 9 juillet au 3 septembre, tous les dimanches de 9 h à 13 h

Réservation obligatoire sur www.musee-gergovie.fr

• Festival des arts, à Saint-Saturnin

Peinture, photo, sculpture, musique... d'une vingtaine d'artistes locaux

Du 1er juillet au 31 août, tous les jours

Comment s’y rendre ?

• Musée de Gergovie : depuis Lyon, comptez 2 heures en voiture