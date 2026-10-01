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Auvergne-Rhône-Alpes : la coopération franco-suisse adopte un protocole pour faciliter la prise en charge des enfants atteints de cancer 

  • par LR

    • L’instance politique de coopération (IPC) du Comité régional franco-genevois (CRFG) a adopté ce jeudi 1er octobre un protocole de bonnes pratiques en oncologie et hématologie pédiatrique. 

    À l’occasion d’une réunion ce jeudi 1er octobre, l’instance politique de coopération (IPC) du Comité régional franco-genevois (CRFG) a signé un protocole de bonnes pratiques en oncologie et hématologie pédiatrique en présence de Cécile Courrèges, directrice générale de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, Pierre Maudet, conseiller d’État de la République et canton de Genève chargé de la santé et des mobilités, et Romain Henry, directeur adjoint de la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie.

    Élaboré dans le cadre des travaux de la commission santé du CRFG, il doit permettre aux enfants et aux adolescents des départements de l’Ain et de la Haute-Savoie atteints de cancer de bénéficier, lorsque leur situation médicale le permet, d’une partie de leur prise en charge aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), plus près de leur domicile, afin de limiter les conséquences sur leur vie : fatigue, organisation familiale ou encore continuité de la scolarité.

    L’orientation vers Genève pourra être envisagée sur indication médicale, à la demande des parents et après évaluation par les équipes françaises des Hospices Civils de Lyon et du Centre Léon Bérard, en lien avec les Hôpitaux universitaires de Genève, précise le communiqué des services de l’État.

    Lire aussi : À Lyon, une nouvelle commission franco-suisse pour mieux gérer les eaux du Rhône

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