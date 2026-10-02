Escapades : Les pieds dans les vignes à Vienne Condrieu

Températures plus douces, couleurs flamboyantes des coteaux, lumière dorée… en octobre, les vignobles autour de Vienne Condrieu offrent le décor idéal pour prendre un peu de hauteur et partir à la rencontre des vignerons : Vignobles en Scène, insolite banquet champêtre et autres rendez-vous gourmands vous attendent. Laissez-vous tenter par des expériences inédites !

À seulement vingt minutes en train de Lyon, Vienne est la porte d’entrée d’un territoire viticole façonné depuis l’Antiquité, où se rencontrent patrimoine millénaire, gastronomie et grands crus. En version été indien, voici un tour d’horizon de quelques expériences incontournables pour explorer les vignobles autour de Vienne Condrieu.

Vignobles en Scène : trois jours pour célébrer l’œnotourisme en vallée du Rhône Nord

Inspiré des Journées européennes du patrimoine, l’événement national Vignobles en Scène, du 16 au 18 octobre, est le rendez-vous automnal phare de la vallée du Rhône Nord. Des dizaines de domaines, restaurants, sites culturels et activités loisirs labellisés “Vignobles & Découvertes” ouvrent leurs portes pour des visites, dégustations et animations au fil de huit appellations prestigieuses : Côte-Rôtie, Condrieu, Vienne-Seyssuel, Saint-Joseph, Crozes-Hermitage, Hermitage, Cornas et Saint-Péray. Mêlant gastronomie, culture, patrimoine et nature, plusieurs expériences se déclinent : gourmande tout d’abord, avec des marchés et dégustations commentées ou banquets insolites, créative, avec des concerts intimistes au coucher du soleil, spectacles dans les caves… ou immersives avec des balades à vélos électriques, ateliers sensoriels au cœur des chais, trail et semi-marathon dans le vignoble…

Belvédère de Tupin-et-Semons © Sylvain Dalman

Banquet panoramique en Côte-Rôtie

Le samedi 17 octobre, prenez de la hauteur depuis le pittoresque belvédère de Tupin-et-Semons. En parallèle de l’incontournable Trail en Côte-Rôtie, ce déjeuner en plein air offre une vue imprenable sur la vallée. Dès 12 h, l’expérience commence par un apéritif accompagné d’une lecture de paysage animée par les vignerons locaux depuis le belvédère et son imprenable panorama sur le vignoble et le Rhône.

Laissez-vous ensuite guider à travers les vignes jusqu’à un grand banquet en plein air composé d’un verre de Côte-Rôtie millésime 2018, d’une entrée, plat, fromages et desserts à base de produits de saison. Pendant le repas ou l’après-midi, jouez les prolongations au bar à vins 100 % Condrieu et Côte-Rôtie. C’est l’occasion parfaite d’échanger en direct avec des vignerons locaux, repartir avec vos cuvées préférées ou de partir pour une balade libre dans les coteaux. Un moment convivial où gastronomie, grands vins et paysages d’exception se rencontrent.

Date : samedi 17 octobre, de 12 h à 15 h

Lieu : belvédère de Tupin-et-Semons

Tarif unique : 48 €

Édition 2025 des Pressailles © Vitis Vienna

Les Pressailles : le vignoble Vienne-Seyssuel célèbre la fin des vendanges

Autre rendez-vous incontournable, le 31 octobre : les Pressailles, qui rassemblent chaque année les 21 vignerons de l’association Vienne-Seyssuel. Ceux-ci proposent un temps fort pour célébrer la fin des vendanges et faire découvrir le nouveau millésime de Vienne-Seyssuel. Un concept de street food est proposé en collaboration avec trois restaurateurs du territoire, accompagné d’un bar à vins avec tous les vins de Vienne-Seyssuel de millésimes différents, le tout animé par un DJ. L’occasion de (re)découvrir l’histoire et l’origine de ce vignoble qui s’étend sur trois communes le long du Rhône : Vienne, Seyssuel et Chasse-sur-Rhône. Loués par les auteurs antiques, les vins de la rive gauche du Rhône étaient réputés jusqu’aux confins de l’Empire romain avant de tomber dans l’oubli pendant des siècles et d’être redécouverts à la fin des années 1990 par quelques vignerons passionnés. En cours de démarche pour obtenir l’AOP, Vienne-Seyssuel deviendrait l’appellation la plus septentrionale de la vallée du Rhône.

Soirée : 5 € verre inclus

Belvédère de Tupin-et-Semons © Instapades Studio

La bonne idée ! Balade familiale à Tupin-et-Semons

Sur trois kilomètres, un sentier baptisé “De crues en crus, de l’eau et du vin” retrace l’histoire du village et de ses vignes, intimement liée au Rhône. Cette boucle balisée, facile à faire en famille, débute au parking du centre d’observation de l’île du Beurre et monte au belvédère au village de Semons, point d’orgue de cette promenade, offrant un panorama spectaculaire au-dessus des vignes.

Le musée de Saint-Romain-en-Gal © Instapades Studio

Immersion dans la vie antique au musée de Saint-Romain-en-Gal

Face à Vienne, le musée et les sites archéologiques de Saint-Romain-en-Gal constituent l’un des ensembles gallo-romains les plus remarquables de France. Ouverts en 1996, ils fêtent cette année leurs 30 ans ! Les 24 et 25 octobre, retrouvez la troupe Pax Augusta qui investit le musée pour faire revivre le quotidien des Romains, un après-midi Halloween le 31 octobre et de nombreux autres événements pour fêter cet anniversaire en décembre.

Pratique

Où se loger ?

• Gîte 3* Clusel-Roch au sein d’un domaine viticole, trois chambres confortables pouvant accueillir jusqu’à six personnes, à Ampuis – Tél. : 06 40 12 17 69

• Gîte 3* 1881, ancienne dépendance rénovée mêlant le charme de l’ancien au confort contemporain, à Ampuis – Tél. : 07 62 36 14 25

• Gite 3* La Decize, dans une ancienne maison de mariniers

Tél. : 04 72 77 17 50

• Hôtel-restaurant Le Beau Rivage 4*, une maison de caractère nichée au bord du Rhône, à Condrieu, pour une parenthèse hors du temps – hotel-beaurivage.com/fr – Tél. : 04 74 56 82 82

Vienne © Instapades Studio

Où se restaurer ?

• L’auberge de la Source, à quelques pas du belvédère de Tupin-et-Semons, face aux terrasses de la Côte-Rôtie, cuisine traditionnelle revisitée – Tél. : 04 74 59 54 03

• L’auberge du Rozay, sur les hauteurs de Condrieu, expérience gastronomique singulière associant grands classiques de la gastronomie française et influences d’Afrique centrale – Tél. : 04 74 57 54 33

• Les Gagères, cuisine célébrant le terroir, à Tupin-et-Semons – lesgageres.fr

Activités et événements

• Découvrir les vignes en gyropode, à vélo ou en city-tram, circuits et balades de 1 heure 30 à 2 heures 30 – vienne-condrieu.com

• Quatre parcours de géocaching gratuits avec l’application Les Gnolus pour allier marche, énigmes et découverte du patrimoine en famille

• Trail en Côte-Rôtie, 6e édition de 13 à 46 kilomètres à travers les coteaux escarpés de l’appellation Côte-Rôtie, le 17 octobre, à Ampuis – trailencoterotie.fr