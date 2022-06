Législatives : ce qu’il faut savoir sur le 2nd tour dans la 9e circonscription

Au soir du premier tour, Alexandre Portier (LR) et Ambroise Méjean (Ensemble) ont réussi à se qualifier dans une circonscription que la droite pourrait conserver.

Les communes de la 8e circonscription :

La circonscription est composée de Villefranche-sur-Saône, Aigueperse, Alix, Ambérieux, Anse, Arnas, Avenas, Azolette, Beaujeu, Belleville, Belmont-d’Azergues, Blacé, Cenes, Cercié, Charentay, Charnay, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Gleizé, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Le Perréon, Les Ardillats, Liergues, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Monsols, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Ouroux, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Propières, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Bonnet-des-Bruyères, Saint-Christophe, Saint-Clément-de-Vers, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Étienne-des-Oullières, Saint-Étienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Igny-de-Vers, Saint-Jacques-des-Arrêts, Saint-Jean-d’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Lager, Saint-Mamert, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Taponas, Trades, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villié-Morgon

Les résultats du premier tour des législatives en 2017

Marion Croizeau (LREM) 36,02% - Bernard Perrut (LR) 29,11% - Christophe Boudot (FN) 15,59% - Teresa Caci (LFI) 7,89% - Brigitte Ealet (EELV) 2,94%

Les résultats du second tour des législatives en 2017

Bernard Perrut (LR) 51% - Marion Croizeau (LREM) 49%

Les résultats du premier tour des législatives en 2022

Alexandre Portier (LR) 27,64% - Ambroise Méjean (Ensemble) 22,06% - Mylène Dune (Nupes) 20,24% - Rémi Berthoux (RN) 18,23% - Claire de Guenon (Reconquête) 5,31% - Elodie Perrichon (ECO) 2,88%

Les enjeux

Les Républicains abordaient, dans cette circonscription qu’ils avaient sauvegardée de justesse en 2017, le premier tour avec quelques doutes. Le député sortant Bernard Perrut ne se représentant pas, ils craignaient de ne pouvoir s’inviter au second tour. Ce dimanche, ils ont été rassurés. Leur candidat, Alexandre Portier, a même viré en tête avec cinq points d’avance sur Ambroise Méjean (Ensemble). Ce dernier aurait préféré un autre scénario de second tour dans cette circonscription indécise. Le 12 juin, le verdict des urnes a fait émerger un spectre politique éclaté en quatre blocs dans le Beaujolais. La candidate Nupes obtient 20% des suffrages et l’addition des scores du RN et de Reconquête dépasse allègrement la barre des 20%. Ambroise Méjean rêvait d’un second tour face à la Nupes ou au RN quand il a jeté son dévolu sur la 9e circonscription. Face à Alexandre Portier, il sera en ballottage défavorable ce dimanche 19 juin.