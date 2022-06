Législatives : ce qu’il faut savoir sur le 2nd tour dans la 7e circonscription

Métropole de Lyon. Le second tour des législatives verra s’affronter Abdelkader Lahmar (Nupes) à Alexandre Vincendet (LR) dans la 7e circonscription

Les communes de la 7e circonscription

120 519 habitants

La circonscription est composée de Rillieux-la-Pape, Bron, Vaulx-en-Velin, Rillieux-la-Pape, Sathonay-Camp et Sathonay-Village.

Les résultats du premier tour des législatives en 2017

Anissa Khedher (LREM) 32,08% - Alexandre Vincendet (LR) 21,81% - Andrea Kotarac (LFI) 13,34% - Jean-Marie Nicolas (FN) 11,41% - Renaud Gauquelin (PS) 9,93% - Pierre Tchétché (EELV) 3,37% - Paul Boghossian (PCF) 2,58%

Les résultats du second tour des législatives en 2017

Anissa Khedher (LREM) 50,60% - Alexandre Vincendet (LR) 49,40%

Les résultats du premier tour des législatives en 2022

Abdelkader Lahmar (Nupes) 30,99% - Alexandre Vincendet (LR) 23,86% - Anissa Khedher (Ensemble) 17,29% - Tiffany Joncour (RN) 11,36% - Stéphane Gomez (DVG) 5,35%

Les enjeux

C’est la seule circonscription où la majorité présidentielle a été éliminée dès le premier tour. Alexandre Vincendet (LR) a réussi à la devancer et accompagnera donc Abdelkader Lahmar au second tour. Un scénario qui vire au casse-tête pour la majorité présidentielle. Le parti a appelé à voter pour Alexandre Vincendet (LR) et certains à Lyon poussaient même pour l’investir dès le premier tour. Anissa Khedher se refuse elle à le faire. Le maire de Rillieux-la-Pape aura besoin de faire le plein chez les électeurs d’Ensemble pour espérer battre Abdelkader Lahmar. Si le candidat de la Nupes réalise un score inférieur à celui de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l’élection présidentielle, il lorgne sur les 5,35% du dissident PS Stéphane Gomez. Comme dans d’autres circonscriptions, l’enjeu pour la Nupes sera de mobiliser l’électorat des quartiers populaires.