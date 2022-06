Météo : au moins 35 degrés attendus à Lyon ce vendredi

La vague de chaleur qui recouvre désormais une bonne partie de la France devrait particulièrement se faire ressentir ce vendredi à Lyon, avant le pic attendu samedi. Il fera au moins 35°c à Lyon aujourd’hui. La vigilance jaune canicule devrait être activée en début d’après-midi sur le Rhône.

S’il n’était pas encore totalement suffocant ces derniers jours, l’air de Lyon pourrait bientôt le devenir. Les plus fortes températures qui accompagnent la vague de chaleur qui touche la France devraient se faire ressentir ce vendredi et ce samedi à Lyon.

Vigilance jaune canicule ce vendredi ?

À 10 heures, le thermomètre affichera déjà 27°c entre Rhône et Saône et dès midi la barre des 30°c sera atteinte. Dans l’après-midi, le mercure va continuer de grimper jusqu’à atteindre 35°c à 16 heures, sous un soleil qui devrait être de plomb, pas un nuage n’étant annoncé au-dessus de la ville. La soirée sera loin d’être plus fraîche puisqu’à 21 heures il fera encore plus de 30°c et pendant la nuit le thermomètre ne redescendra pas en dessous de 21 degrés.

En début d’après-midi, Météo France devrait donc placer le département du Rhône en vigilance jaune canicule. Près de Lyon, les départements de la Loire et de l’Isère seront également concernés.