Législatives : ce qu’il faut savoir sur le 2nd tour dans la 10e circonscription

Métropole de Lyon. Le député sortant, Thomas Gassilloud, est en ballottage très favorable dans la 10e circonscription du Rhône.

Les communes de la 10e circonscription :

La circonscription est composée de Saint-Genis-Laval, Charbonnières-les-Bains, Craponne, Marcy-l’Etoile, Saint-Genis-les-Ollières, Aveize, Brignais, Brindas, Brullioles, Brussieu, Chambost-Longessaigne, Chaponost, Coise, Courzieu, Duerne, Grézieu-la-Varenne, Grézieu-le-Marché, Haute-Rivoire, La Chapelle-sur-Coise, Larajasse, Les Halles, Longessaigne, Messimy, Meys, Montromant, Montrottier, Pollionay, Pomeys, Saint-Clément-les-Places, Saint-Genis-l’Argentière, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Laurent-de-Vaux, Saint-Martin-en-Haut, Saint-Symphorien-sur-Coise, Sainte-Consorce, Sainte-Foy-l’Argentière, Souzy, Thurins, Vaugneray, Villechenève, Vourles, Yzeron.

Les résultats du premier tour des législatives en 2017

Thomas Gassilloud (LREM) 46,66% - Sophie Cruz (LR) 19,40% - Agnès Marion (FN) 11,78% - Olivier Daudé (LFI) 9,57% - Victor Fornito (EELV) 6,07%

Les résultats du second tour des législatives en 2017

Thomas Gassilloud (LREM) 63,83% - Sophie Cruz (LR) 36,17%

Les résultats du premier tour des législatives en 2022

Thomas Gassilloud (Ensemble) 36,10% - Michèle Edery (Nupes) 22,56% - Sophie Cruz (LR) 16,07% - Agnès Marion (Reconquête) 11,31% - Gerbert Rambaud (DLF) 7,87%

Les enjeux

Dans l’une des circonscriptions traditionnellement à droite, la surprise du premier tour est venue de la qualification de la socialiste Michèle Edery. La candidate de la Nupes a profité d’un éparpillement des voix à droite et à l’extrême droite pour se faufiler en deuxième semaine. En revanche, elle ne devrait que faire de la figuration au second tour, bénéficiant de peu de réserves de voix. Thomas Gassilloud, député sortant, a réalisé le deuxième meilleur score de la majorité présidentielle dans le Rhône, fort de son positionnement au centre droit. Il a notamment siphonné une bonne partie de l’électorat LR. Un phénomène qui devrait s’amplifier au second tour et composter son billet pour un second mandat.