Trois adjoints au maire écartés pour 2026 à Lyon : Képénékian dénonce "un sacrifice" utilisé comme "fusible"

Candidat aux municipales de 2026, Georges Képénékian s'interroge sur la mise à l'écart de trois adjoints au maire de Lyon pour un hypothétique second mandat de Grégory Doucet.

C'est par une "brève" comme l'a qualifiée Grégory Doucet ce jeudi matin en conseil municipal que la nouvelle a été rendue publique. Selon nos confrères de Tribune de Lyon, le maire écologiste aurait décidé de mettre à l'écart trois de ses adjoints pour sa campagne des élections municipales de 2026. Il s'agit de l'adjoint à la sécurité, Mohamed Chihi, de l'adjointe à la santé, Céline de Laurens, et de l'adjointe à la démocratie participative, Chloé Vidal.

"Chaque membre de mon exécutif a toute ma confiance jusqu'à la fin de ce mandat"

Sollicité, l'entourage du maire ne confirme ni n'infirme ce qu'il considère être une "rumeur". Pourtant, Mohamed Chihi a réagi dans la foulée de la publication de nos confrères, indiquant prendre acte de la décision, et assurant par ailleurs rester "mobilisé jusqu'au terme de ce mandat". Mais l'ancien maire de Lyon et candidat aux élections municipales de 2026, Georges Képénékian n'a pas manqué de relever ce jeudi le caractère hautement symbolique des délégations concernées.

Notamment la sécurité et la démocratie participative, sujets de crispation et de critiques depuis le début du mandat. Le chirurgien a ainsi dénoncé "un mode de gouvernance brutal", ainsi qu'une nouvelle "qui tend à jeter (les adjoints) sous le bus alors qu'il reste presque six mois jusqu'au terme du mandat". Et de s'interroger : "Le sacrifice des adjoints en charge de sujets aussi clivants et représentatifs de votre mandat est-il un fusible ? Faut-il y voir une remise en cause de vos propres choix ?"

L'entourage du maire ne confirme pas, mais n'infirme pas non plus

Sans répondre sur le fond donc, Grégory Doucet a tenu à "redire très simplement que chaque membre de (s)on exécutif a toute (s)a confiance jusqu'à la fin de ce mandat". Invitant par ailleurs à ne pas confondre "annonce officielle et brève dans quelque média que ce soit". La décision, pas encore officialisée donc, a d'ores et déjà été critiquée notamment par le candidat de l'extrême droite, Alexandre Dupalais qui considère que le maire accable des adjoints "de sa propre nullité".

Pour rappel, quatre autres adjoints ne repartiront pas en 2026, sur décision personnelle cette fois. Camille Augey (Économie durable et emploi), Bertrand Maes (Administration générale et relations avec les mairies d'arrondissement), Sonia Zdorovtzoff (Relations et coopération internationales) et Jean-Luc Girault (Politique de la ville). Sept départs (pour 20 adjoints) et une équipe municipale qui sera donc largement remaniée en cas de second mandat du maire écologiste en 2026.