Drapeau algérien volé lors du match OL-Angers : deux supporters lyonnais interdits de stade

Deux supporters identifiés comme étant les voleurs du drapeau algérien d’un adolescent lors du match opposant l’OL à Angers sont interdits de stade pendant 18 mois.

Alors qu’un adolescent assistait au match opposant l’Olympique Lyonnais à Angers le 19 septembre, ce dernier, heureux de revoir Rachid Ghezzal, avait sorti un drapeau algérien en son honneur et l’avait placé sur une rambarde. Deux supporters du bloc sud sont alors venus lui arracher son drapeau. Dans la plainte déposée par le jeune garçon et sa famille, les deux mis en cause aurait scandé "ça n’a rien à faire ici. Ici, c’est Lyon. Ici, c’est la France", comme l’indiquent nos confrères de RMC Sport.

Rapidement identifiés grâce aux caméras de vidéosurveillance, les deux supporters ont finalement été condamnés à une interdiction de stade de 18 mois, le maximum que puisse infliger le club. De son côté, le mineur assure qu’il n’y avait aucun geste politique de sa part, seulement un hommage à un joueur qu’il apprécie.