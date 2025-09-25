Actualité
Olympique lyonnais - Groupama Stadium
Photo d’archives du Groupama Stadium. (Photo Hadrien Jame)

Drapeau algérien volé lors du match OL-Angers : deux supporters lyonnais interdits de stade

  • par Clémence Margall
  • 2 Commentaires

    • Deux supporters identifiés comme étant les voleurs du drapeau algérien d’un adolescent lors du match opposant l’OL à Angers sont interdits de stade pendant 18 mois.

    Alors qu’un adolescent assistait au match opposant l’Olympique Lyonnais à Angers le 19 septembre, ce dernier, heureux de revoir Rachid Ghezzal, avait sorti un drapeau algérien en son honneur et l’avait placé sur une rambarde. Deux supporters du bloc sud sont alors venus lui arracher son drapeau. Dans la plainte déposée par le jeune garçon et sa famille, les deux mis en cause aurait scandé "ça n’a rien à faire ici. Ici, c’est Lyon. Ici, c’est la France", comme l’indiquent nos confrères de RMC Sport.

    Rapidement identifiés grâce aux caméras de vidéosurveillance, les deux supporters ont finalement été condamnés à une interdiction de stade de 18 mois, le maximum que puisse infliger le club. De son côté, le mineur assure qu’il n’y avait aucun geste politique de sa part, seulement un hommage à un joueur qu’il apprécie.

    à lire également
    Mairie du 1er arrondissement de Lyon
    Lyon : dans le 1er arrondissement, une semaine dédiée aux loisirs durables

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Olympique lyonnais - Groupama Stadium
    Drapeau algérien volé lors du match OL-Angers : deux supporters lyonnais interdits de stade 09:45
    Mairie du 1er arrondissement de Lyon
    Lyon : dans le 1er arrondissement, une semaine dédiée aux loisirs durables 09:09
    Métropole de Lyon : victime d’un accident de travail, un jeune de 25 ans amputé d’un pied 08:37
    Municipales 2026 à Lyon : Jean-Michel Aulas se lance enfin dans la course 08:03
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution à Lyon : la qualité de l’air reste bonne à Lyon ce jeudi  07:39
    d'heure en heure
    Météo : une journée toujours humide et fraîche ce jeudi à Lyon 07:15
    Christophe Geourjon
    "Jean-Michel Aulas reste apolitique", assure Christophe Geourjon (UDI) 07:00
    Hôtel de Ville Lyon 1er @Hugo LAUBEPIN
    La Ville de Lyon, la CGT et la CFDT scellent un accord pour un meilleur dialogue social 24/09/25
    À Lyon, la fédération des motards en colère va de nouveau manifester contre la ZFE 24/09/25
    "Bloquons tout" : la CGT prévoit de nouvelles actions ce jeudi à Lyon 24/09/25
    police Lyon
    Neuf victimes identifiées : fin de cavale pour un voleur en série à Lyon 24/09/25
    france travail
    Mois de l’immersion : l’Auvergne-Rhône-Alpes mobilisée pour l’emploi en octobre 24/09/25
    Saône-et-Loire : vigilance accrue face à la dermatose nodulaire bovine 24/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut