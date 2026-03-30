Politique
Portrait de Mme Sandrine CHADIER, circonscription Ouest. © Métropole de Lyon – Romain ETIENNE – Groupement Philippe Somnolet

Sandrine Chadier : 18e vice-présidente de la Métropole de Lyon

  • par LR

    • Sandrine Chadier est en charge de la cohésion et de l'égalité territoriale, des relations avec les communes de la Métropole de Lyon.

    Née en avril 1972, Sandrine Chadier est cadre administratif et commercial d'entreprise de formation. Elle construit son parcours politique à Craponne, commune de l'ouest lyonnais d'environ 11 000 habitants.

    Après avoir exercé comme adjointe à l'Économie sous la longue mandature d'Alain Galliano (31 ans), elle lui succède en remportant les municipales de juin 2020 avec 50 % des suffrages, à la tête de sa liste « Nouveau Cap pour Craponne ».

    Étiquetée divers droite, elle s'est impliquée dans la vie métropolitaine comme conseillère. Élue 18e vice-présidente de la Métropole en mars 2026, sa délégation à la cohésion et l'égalité territoriale et aux relations avec les communes est taillée pour une élue qui connaît intimement les enjeux des territoires périphériques.

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