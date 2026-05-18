Un lundi entre soleil et averses à Lyon, jusqu'à 19 degrés attendus

C'est un début de semaine mitigé qui attend toute l'agglomération lyonnaise avec un temps plutôt instable ce lundi.

Ce lundi 18 mai 2026, le temps s'annonce instable à Lyon et dans toute la métropole de Lyon. Un temps qui alternera entre des éclaircies et quelques averses tout au long de la journée.

Côté températures il fait 10 degrés ce lundi matin et le mercure atteindra les 19 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison avant le retour d'un temps printanier dès mardi à Lyon.