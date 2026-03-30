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Le Département du Rhône a organisé, ce samedi 28 mars, à l’Hôtel du Département, sa soirée des talents musicaux. (@Département du Rhône)

Le Département du Rhône met à l’honneur ses écoles de musique

  • par LR

    • Une cérémonie organisée à l’Hôtel du Département a récompensé dix établissements pour leur engagement en faveur de l’enseignement musical.

    Le Département du Rhône a célébré samedi 28 mars ses talents musicaux lors d’une soirée organisée à l’Hôtel du Département. L’événement a distingué dix écoles de musique du territoire pour leurs initiatives pédagogiques, leur ouverture sociale ou encore leurs projets innovants.

    Parmi les lauréats figurent les écoles de Brignais, Genas, Chessy/Châtillon ou encore Belleville-en-Beaujolais, récompensées pour des actions allant de la pratique inclusive à l’intergénérationnel. Une reconnaissance saluée par la vice-présidente à la Culture, Martine Publiée, qui a souligné l’engagement des élèves et des enseignants tout au long de l’année.

    Le Département rappelle soutenir activement ces structures : 49 écoles partenaires accueillent près de 7 700 élèves pour la rentrée 2025-2026. En 2025, plus de 697 000 euros de subventions de fonctionnement et 20 000 euros d’aides à l’investissement ont été attribués pour favoriser l’accès à la pratique musicale sur l’ensemble du territoire.

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