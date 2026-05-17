Présidentielle 2027 : Thomas Rudigoz appelle Gabriel Attal à se lancer pour Renaissance

La campagne présidentielle de 2027 continue de se dessiner en coulisses. Plusieurs élus lyonnais, dont Thomas Rudigoz, souhaitent la candidature de Gabriel Attal chez Renaissance.

Dans une tribune publiée ce week-end par nos confrères de La Tribune Dimanche, près de 500 élus locaux appellent officiellement Gabriel Attal à se présenter à l’élection présidentielle de 2027. Parmi les soutiens affichés de l’ancien Premier ministre figure notamment un élu lyonnais bien connu, Thomas Rudigoz.

Le maire du 5e arrondissement de Lyon, chef de file du groupe Renaissance à Lyon, fait partie des signataires du texte appelant le président de son parti à franchir le pas. Une prise de position qui confirme le soutien d’une partie des élus macronistes lyonnais à l’ancien chef du gouvernement. On retrouve également dans la longue liste des signataires Barbara Velon et Charles-Franck Levy, tous deux conseillers municipaux de Lyon, ou encore Sarah Peillon, conseillère de Lyon et vice-présidente de la métropole.

"Nous refusons de voir la France livrée aux défaitistes"

Dans cette tribune, les signataires estiment que l’élection présidentielle à venir représentera un "moment de bascule" pour le pays. "Nous refusons de voir la France livrée aux défaitistes", écrivent-ils, saluant chez Gabriel Attal "la force de l’expérience, l’audace de proposer et la capacité à agir".

Parmi les soutiens les plus connus figurent notamment le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur Renaud Muselier, le maire de Bordeaux Thomas Cazenave, le maire d’Annecy Antoine Armand ou encore l’ancien ministre Franck Riester.

À 37 ans, Gabriel Attal multiplie les déplacements depuis plusieurs semaines. L’ancien Premier ministre s’était notamment rendu dans la capitale des Gaules le 28 avril dernier pour une séance de dédicaces et une table ronde.

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