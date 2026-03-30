Politique
Elus de la Métropole de Lyon 2020. 02/07/2020. Christophe Geourjon, conseiller métropolitain, élu de la circonscription de Lyon-Sud© Métropole de Lyon – Romain ETIENNE – Groupement Philippe Somnolet

Christophe Geourjon : 19e vice-président de la Métropole de Lyon

  • par LR

    • Christophe Geourjon est en charge de la transition énergétique, de la gestion et de la valorisation des déchets et de l'adaptation climatique à la Métropole de Lyon.

    Christophe Geourjon est président de la Fédération UDI du Rhône et conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Figure centrale de l'UDI dans le département, il représente la composante centriste indépendante de la coalition Grand Cœur lyonnais.

    Sa délégation à la transition énergétique et aux déchets reflète la volonté de la nouvelle majorité de ne pas abandonner les enjeux environnementaux à la gauche, tout en les abordant sous un angle moins dogmatique que ses prédécesseurs écologistes.

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