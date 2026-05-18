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Cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages

  • par LR

    • Cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune aux orages ce lundi 18 mai 2026.

    Alors que ce lundi 18 mai s'annonce mitigé à Lyon, dans l'est de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des orages persisteront toute la journée. Météo France a ainsi placé cinq départements de la région en vigilance jaune aux orages.

    Il s'agit de l'Ain, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Isère et de la Drôme. Une vigilance qui sera valable de midi à 21h ce lundi avec localement de fortes précipitations attendues.

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