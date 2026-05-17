232 jours plus tard, la Lyonnaise Loïs Boisson a retrouvé le goût de la victoire à Strasbourg.

Ce dimanche 17 mai, Loïs Boisson (43e joueuse mondiale) affrontait la Chinoise Wang Xin, 33e joueuse mondiale, à l’occasion du premier tour du WTA 500 de Strasbourg. Et pour la première fois en 2026, la Lyonnaise a levé les bras à la fin d’un grand match (victoire 6-2, 7-6). Cela faisait 232 jours qu’elle n'avait remporté la moindre bataille, la dernière étant contre la Russe Liudmila Samsonova en septembre 2025.

Au lendemain de ses 23 bougies, Loïs Boisson semble avoir renoué avec son tennis, mais surtout, avec son physique, elle qui a connu une longue blessure entre septembre et avril. Et ça tombe au meilleur moment, puisqu’elle entrera en lice à Roland-Garros dans un peu plus d’une semaine pour tenter de recréer un exploit. Pour rappel, elle s’était révélée aux yeux du grand public lors de l’édition 2025 du grand chelem parisien en se hissant jusqu’en demi-finale.

Loïs Boisson pourra se tester au plus haut niveau dès le prochain tour du tournoi de Strasbourg, puisqu’elle sera confrontée à la Canadienne Victoria Mboko, 9e joueuse mondiale. Mais pour le moment, savourons et espérons.

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