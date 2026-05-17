Le récap’ des temps forts de la semaine à Lyon

On fait le point sur les faits marquants de cette semaine du 11 au 17 mai à Lyon.. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Incendie criminel à Décines, disparition de Fleury Di Nallo, nouvelles tensions autour de la montée du Chemin Neuf, lancement du "Mai citoyen" ou encore recomposition chez Les Républicains… On fait le point sur les faits marquants de cette semaine du 11 au 17 mai à Lyon.

Trois personnes ont perdu la vie dans un incendie meurtrier à Décines

Lundi, un incendie dramatique a coûté la vie à trois personnes et causé quatorze blessés dans un immeuble du quartier du Prainet, à Décines-Charpieu. Les victimes sont deux hommes de 28 ans ainsi qu’une femme de 61 ans.

Une enquête pour "homicide volontaire en bande organisée", "dégradation par moyen dangereux ayant entraîné la mort" et "association de malfaiteurs" a été ouverte. Si aucun lien formel avec le trafic de stupéfiants n’est établi à ce stade, les enquêteurs privilégient la piste d’un règlement de comptes lié au narcotrafic.

La Ville de Décines a été contrainte d’instaurer un couvre-feu pour les mineurs à partir de 22 heures et a réclamé un "état d’urgence localisé" auprès des hautes instances.

Fleury Di Nallo, légende éternelle de l’OL, s’est éteint

Le football lyonnais a perdu l’une de ses plus grandes figures. Fleury Di Nallo est décédé cette semaine à l’âge de 83 ans. Surnommé le "Petit Prince de Gerland", l’ancien attaquant reste encore aujourd’hui le meilleur buteur de l’histoire de l’Olympique Lyonnais avec 222 réalisations sous le maillot Rouge et Bleu.

Formé à Gerland, Fleury Di Nallo avait débuté en professionnel à seulement 17 ans avant de devenir l’icône de l’OL des années 1960 et 1970. Triple vainqueur de la Coupe de France avec Lyon, international français à 10 reprises, il forma notamment le célèbre trio avec Serge Chiesa et Bernard Lacombe, qui nous a quitté l’an passé.

Jusqu’à ces dernières années, Fleury Di Nallo assistait encore régulièrement aux rencontres de l’OL. Un vibrant hommage lui sera rendu pour le dernier match de la saison au Groupama Stadium, ce dimanche soir. Ses obsèques se dérouleront mercredi 20 mai.

La montée du Chemin Neuf au coeur d’une grande bataille politique

La montée du Chemin Neuf est devenue un important sujet de tension entre la Ville de Lyon et la Métropole. Après le grave accident de vélo impliquant une adolescente de 14 ans il y a quelques jours, plusieurs mesures de sécurité ont été annoncées cette semaine.

À la demande du maire écologiste Grégory Doucet, un panneau de prévention signalant une "forte pente" et un "virage dangereux" a été installé en haut de la montée. La Ville souhaite également renforcer les contrôles de police et mener des campagnes de sensibilisation. De son côté, la présidente de la Métropole Véronique Sarselli a confirmé vouloir sécuriser davantage cet axe. Bandes rugueuses, glissières de sécurité et nouveaux aménagements sont à l’étude.

Un autre débat a également pris de l’ampleur autour d’une éventuelle réouverture de la montée du Chemin Neuf aux véhicules, elle qui ne concerne que les vélos depuis août 2024. Cette proposition est soutenue par le maire du 5e arrondissement, Thomas Rudigoz.

Le "Mai citoyen" lancé dans les arrondissements lyonnais

La Ville de Lyon a lancé cette semaine la première édition du "Mai citoyen", une série de rencontres organisées dans plusieurs arrondissements afin de favoriser les échanges entre habitants et élus.

Le premier rendez-vous s’est tenu mercredi dans le 8e arrondissement, sous la présence du maire Grégory Doucet et de son adjointe à la démocratie locale Aurélia Maras. Plusieurs thématiques ont été abordées lors des discussions comme le budget participatif ou encore l'accompagnement des seniors.

La municipalité souhaite ainsi renforcer les dispositifs de participation citoyenne déjà existants, notamment via la plateforme Oyé !, qui permet aux habitants de contribuer à différents projets locaux comme l’avenir de la rue Grenette ou la baignade dans la darse de Confluence. Trois autres rencontres sont prévues d’ici la fin du mois dans les 3e, 5e et 7e arrondissements.

Jérémie Bréaud passe la main chez Les Républicains du Rhône

Jérémie Bréaud, maire de Bron et vice-président de la Métropole chargé de la sécurité, a annoncé qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat à la tête de la fédération du Rhône des Républicains. Dans un message adressé aux militants, l’élu explique vouloir respecter l’engagement pris lors de son élection en 2023. Il entend toutefois rester impliqué dans l’organisation du parti.

Le maire de Bron soutient désormais la candidature du député du Rhône Alexandre Portier à la présidence de la fédération. À ce stade, aucune autre candidature n’a encore été annoncée pour l’élection interne prévue au mois de juin.

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