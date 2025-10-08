Municipales 2026 : "Voix commune !" rejoint officiellement les écologistes

Le micro-parti de Renaud Payre a officialisé son soutien aux écologistes à la Ville et à la Métropole de Lyon pour les élections de 2026.

Après Place publique, c'est au tour du micro-parti Voix commune ! lancé par le vice-président au logement de la Métropole de Lyon, Renaud Payre, de rejoindre - sans surprise - les écologistes en vue des élections municipales et métropolitaines de 2026.

Le mouvement s'est réuni mardi soir en assemblée générale et a voté "très majoritairement en faveur de sa participation en 2026 à des listes réunissant la gauche et les écologistes", écrit-il dans un communiqué. Un choix en faveur d'un projet "social, écologiste et solidaire", "Face au rassemblement des droites, à leurs premières propositions conservatrices et marquées par la régression sociale, à leur discours répétant que « c’était mieux avant »", estiment les membres du micro-parti.

Fin septembre, les représentants locaux du parti de Raphaël Glucksmann, Place Publique, ont eux aussi annoncer "tend(re) la main" à Grégory Doucet et Bruno Bernard, expliquant ne pas souhaiter "affaiblir la gauche en divisant l'offre politique".

