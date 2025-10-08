Actualité

Slogans pro-Hamas à Vénissieux : la préfète du Rhône fait un signalement à la justice

  • par La rédaction avec AFP

    • Fabienne Buccio a indiqué qu'elle procéderait à un signalement après que des slogans pro-Hamas ont été chantés à Vénissieux.

    La préfète du Rhône a annoncé mercredi qu'elle allait adresser un signalement à la justice pour "apologie du terrorisme" après des propos tenus lors d'une manifestation pro-palestinienne "sauvage" à Vénissieux, en périphérie de Lyon.

    "Vive le déluge d'Al-Aqsa"

    La préfète "condamne avec la plus grande fermeté la manifestation sauvage (...) lors de laquelle des propos d'une grande gravité ont été tenus et affichés", déclare-t-elle dans un message sur X. La manifestation qui a réuni environ 200 personnes s'est tenue mardi soir à Vénissieux.

    Sur des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, et dénoncées notamment par Marion Maréchal ou la députée RN du Rhône Tiffany Joncour, on peut entendre le slogan "Vive le déluge d'Al-Aqsa", nom donné par le mouvement islamiste palestinien Hamas à son attaque d'une ampleur sans précédent en Israël le 7 octobre 2023. Le même slogan était aussi écrit sur une banderole en tête du cortège.

    Le signalement au titre de l'article 40 du code de procédure pénal au procureur de Lyon sera fait "dans la journée", précise la préfecture, confirmant une information du site Actu Lyon.

    Municipales 2026 : "Voix commune !" rejoint officiellement les écologistes

    Laisser un commentaire

