La grande roue a fait son grand retour sur l’esplanade du Gros Caillou. @LD

Lyon : la Vogue des marrons revient à partir de ce week-end

  • par Loane Carpano

    • Du 4 octobre au 11 novembre, la traditionnelle Vogue des Marrons revient à la Croix-Rousse. Près de 300 000 visiteurs sont attendus cette année.

    Du 4 octobre au 11 novembre, la traditionnelle Vogue des marrons revient à la Croix-Rousse. Au total, plus de 300 000 amateurs de manèges et de marrons chauds sont attendus sur place pour l'occasion. L'événement sera déployé sur cinq zones : le haut du tunnel Terme, la place de la Croix-Rousse, la contre-allée taxi, l'esplanade du cailloux et le boulevard de la Croix-Rousse.

    Si l'événement est aussi adoré que contesté, la Ville de Lyon précise qu'une "attention particulière sur les questions de nuisances lumineuses et sonores, de propreté et de sécurité est au coeur du dispositif mis en place."

    Pour cela, la sécurité sera assurée par la police municipale et nationale, en complément d’un service de sécurité spécialisé diligenté par les forains. Des dispositifs de tri, de collecte des déchets et un nettoyage renforcé sont prévus. De leur côté, les règles de limitation de la diffusion sonore et de l'éclairage restent maintenues.

    Horaires d'ouvertures

    Comme chaque année, la Vogue des marrons s'organisera en deux temps compte tenu des vacances scolaires. Hors vacances scolaires, soit du 4 au 17 octobre, puis, du 3 au 11 novembre, la Vogue sera ouverte de 16 h à 21 h les lundis et mardis. De 16 h à 23 h les vendredis, de 10 h à 23 h les samedis et veilles de fête, et de 10 h à 21 h les mercredis, dimanches et jours fériés. La Vogue sera fermée tous les jeudis.

    En période de vacances scolaires, soit du 18 octobre au 2 novembre, la Vogue sera accessible de 10 h à 21 h les lundis, mardis, mercredis, jeudis, dimanches et jours fériés. Les vendredis, les samedis et les veilles de fête, cette dernière sera accessible de 10 h à 23 h.

    A noter que le réseau TCL s'adaptera tout au long de l'événement pour assurer le flux de visiteurs.

    Municipales 2026 : Place publique "tend la main" à Bruno Bernard et Grégory Doucet

