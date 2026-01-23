Actualité
les investisseurs privés ne représentent plus qu’une centaine de logements réservés, soit environ 10 % du marché, contre près de 45 % avant la fin du dispositif Pinel.
Illustration construction logement.

La Ville de Lyon débloque 7 millions d'euros d'aides pour le logement social

  • par La rédaction

    • Le conseil municipal de Lyon a attribué jeudi des subventions pour la création de 964 logements sociaux en 2026.

    Le conseil municipal de Lyon a voté ce jeudi des aides à la pierre de plus de 7 millions d'euros pour 2026. La délibération prévoit le soutien de 964 logements sociaux par la municipalité.

    La loi SRU du 13 décembre 2000 impose à la Ville de Lyon un objectif de 25% de logements sociaux, alors que le taux était de 24,37% au 1er janvier 2024. Les aides concernent des opérations de production neuve, d'acquisition-amélioration, des ajustements financiers liés à l'évolution des coûts de travaux et des projets structurants comme la transformation de la Cité Jardin.

    Sur le territoire lyonnais, 1 829 logements sociaux ont été autorisés en 2025, toutes catégories confondues. Sur la période 2023-2025, les estimations de réalisation atteignent 4 284 logements, soit une augmentation de 1 587 par rapport à l'objectif initial, l'équivalent d'une réalisation de 150%.

    Neige-verglas : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes passent en vigilance orange

