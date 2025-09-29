Actualité
Georges Képénékian

Municipales 2026 : Képénékian invite les Lyonnais à "participer à la construction" de son programme

  • par Nathan Chaize

    • Georges Képénékian lance un site de contribution citoyenne afin de bâtir son programme pour les élections municipales 2026.

    Il est pour l'heure toujours candidat pour les élections municipales de 2026 à Lyon, au grand damn de Jean-Michel Aulas, dont les soutiens ne cessent de l'appeler à les rejoindre. L'ex-maire de Lyon, Georges Képénékian poursuit sa campagne et occupe, comme Nathalie Perrin-Gilbert, l'espace politique situé entre l'ex-patron de l'OL (soutenu par la droite et le centre-droit) et le maire sortant.

    Et alors qu'il tente de se poser, là aussi comme Nathalie Perrin-Gilbert, en candidat des idées et du fond, face à une la bataille de personnalité annoncée entre Aulas et Doucet, Képénékian a lancé son site de contribution citoyenne, "Lyon quelle énergie !".

    En marge de son site de campagne, celui-ci vise à recueillir les contributions des Lyonnais, mais également des Villeurbannais et Grands Lyonnais pour participer "à la construction du programme". Le participant peut ainsi faire une remarque sur plusieurs thématiques, comme les mobilités, la propreté, la sécurité, la culture, ou sur un sujet libre.

    Lire aussi : ZTL à Lyon : "personne n'aime les changements brutaux", alerte Georges Képénékian

    Don du sang Palais de la bourse de Lyon
    Villeurbanne : une collecte de sang étudiante organisée à la Doua

