Crédit : gendarmerie du Rhône

Neuville-sur-Saône : un appel à témoin lancé après l'accident entre un poids lourd et deux personnes âgées

  • par Loane Carpano

    • Le 27 septembre, un poids lourd a fauché deux personnes âgées se trouvant sur un trottoir de Neuville-sur-Saône. Deux jours après les faits, un appel à témoin est lancé pour tenter de déterminer les circonstances de l'accident.

    Le 27 septembre dernier, un accident entre deux octogénaires et un poids lourd avait mobilisé dix-neuf pompiers et la brigade motorisée de Dardilly. Pour rappel, les faits étaient survenus à Neuville-sur-Saône. Un camion avait alors dévié de sa trajectoire sur le rond-point de l'avenue Gambetta et l'avenue Van Doren, fauché les deux personnes âgées sur le trottoir, avant de terminer sa course dans un platane. Grièvement blessée, l'une des deux victimes avait été transportée en urgence absolue à l'hôpital.

    Selon les informations de LyonMag, le conducteur du camion serait sorti choqué du camion, et aurait expliqué "avoir été contraint de manœuvrer après qu’une voiture lui aurait coupé la priorité."

    Deux jours après l'accident, la gendarmerie du Rhône lance un appel à témoin pour tenter de déterminer les circonstances exactes de l'accident. "Toute personne ayant assisté à la scène ou disposant d'informations utiles est invitée à se rapprocher des enquêteurs", indiquent les forces de l'ordre. Tout témoignage, vidéo ou observation est à transmettre à la brigade motorisée de Dardilly au 04 37 49 64 51, ou par mail à l'adresse : bmo.dardilly+appeltemoins(at)gendarmerie.interieur.gouv.fr

