Villeurbanne : une collecte de sang étudiante organisée à la Doua

Don du sang au Palais de la Bourse de Lyon le 14 février 2024. (Photo Hadrien Jame)

Les 7, 8 et 9 octobre prochains, une grande collecte de sang étudiante se tiendra à la halle de tennis de la Doua à Villeurbanne.

Une grande collecte de sang se tiendra à la halle de tennis de la Doua à Villeurbanne les 7, 8 et 9 octobre prochains. Organisé par l'établissement français du sang en partenariat avec les bénévoles de la fédération "Sang pour sang campus", l'événement figure parmi les plus importantes collectes étudiantes sur Lyon. Au total, 1 200 donneurs sont attendus sur trois jours.

Pour plus de confort et moins d'attente, les donneurs sont invités à s'inscrire en ligne.

