Beaujolais : les pneus du maire de Blacé crevés, il se dit pris pour cible

Les pneus de la voiture de Fabrice Longefay, maire de Blacé, dans le Beaujolais, ont été crevés. L’élu estime que cet acte malveillant est lié à sa fonction. Une plainte a été déposée.

Le maire de Blacé, Fabrice Longefay, a découvert la semaine dernière que les pneus de sa voiture avaient été crevés. L’élu de cette commune de moins de 2 000 habitants, en poste depuis 2020, a rapidement déposé plainte auprès de la gendarmerie, convaincu que cette dégradation n’est pas le fruit du hasard. "Je n’ai aucun ennemi personnel, donc cela doit forcément être lié à ma situation de maire", estime-t-il sur ses réseaux sociaux.

L’intéressé rappelle avoir déjà été confronté à des agressions verbales ou à des gestes déplacés, mais souligne que "jamais on n’était rentré chez moi pour dégrader mes biens".

L’affaire a suscité une vague de soutien sur les réseaux sociaux, où de nombreux habitants et élus, dont le maire de Villefranche-sur-Saône, Thomas Ravier, ou Pascal Girin, premier adjoint de Limas, ont exprimé leur solidarité.