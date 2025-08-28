Actualité
(Photo Fabrice Longefay)

Beaujolais : les pneus du maire de Blacé crevés, il se dit pris pour cible

  • par La Rédaction

    • Les pneus de la voiture de Fabrice Longefay, maire de Blacé, dans le Beaujolais, ont été crevés. L’élu estime que cet acte malveillant est lié à sa fonction. Une plainte a été déposée.

    Le maire de Blacé, Fabrice Longefay, a découvert la semaine dernière que les pneus de sa voiture avaient été crevés. L’élu de cette commune de moins de 2 000 habitants, en poste depuis 2020, a rapidement déposé plainte auprès de la gendarmerie, convaincu que cette dégradation n’est pas le fruit du hasard. "Je n’ai aucun ennemi personnel, donc cela doit forcément être lié à ma situation de maire", estime-t-il sur ses réseaux sociaux.

    L’intéressé rappelle avoir déjà été confronté à des agressions verbales ou à des gestes déplacés, mais souligne que "jamais on n’était rentré chez moi pour dégrader mes biens".

    L’affaire a suscité une vague de soutien sur les réseaux sociaux, où de nombreux habitants et élus, dont le maire de Villefranche-sur-Saône, Thomas Ravier, ou Pascal Girin, premier adjoint de Limas, ont exprimé leur solidarité.

    à lire également
    Municipales 2026 : convoité par Aulas et ses soutiens, le micro-parti de Collomb bientôt privé d'agrément ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Municipales 2026 : convoité par Aulas et ses soutiens, le micro-parti de Collomb bientôt privé d'agrément ? 11:39
    Beaujolais : les pneus du maire de Blacé crevés, il se dit pris pour cible 10:55
    Le chef lyonnais Fabrice Bonnot candidat aux élections municipales
    Municipales 2026 à Lyon : le chef Fabrice Bonnot promet "une annonce importante" le 30 septembre 10:14
    police lyon faits divers
    Lyon 8e : une enquête ouverte après la découverte de tags racistes sur un immeuble 09:44
    voiture police faits-divers
    Une jeune femme retrouvée morte dans son appartement à Sathonay-Camp 09:09
    d'heure en heure
    orage Lyon
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air s'améliore ce jeudi 08:44
    Orages : près de 5000 décharges de foudre dans la région ce mercredi 08:18
    faits divers
    Une enquête ouverte à Lyon sur une vidéo mentionnant l'Etat islamique 07:50
    orages
    Neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance orages 07:28
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un temps instable et pluvieux ce jeudi à Lyon, seulement 22 degrés attendus 07:12
    TCL lyon metro
    Métro A, T2, C23... À Lyon, du mieux sur ces lignes du réseau TCL à la rentrée 27/08/25
    police judiciaire
    Meurtre d'un ex-élu de Corbas : la victime était suspecté de détenir des images pédopornographiques 27/08/25
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : neuf mois de prison ferme pour des vols à l'arraché 27/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut