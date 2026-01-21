Pont de Condrieu : le chantier de renforcement franchit une étape clé

Les travaux ont progressé avec l'installation de la dernière structure de soutien sur la rive gauche du Rhône.

Le chantier du pont de Condrieu, repris le 5 janvier en raison du faible débit du Rhône, a franchi une étape avec la mise en place du sixième et dernier tube de palées de la rive gauche. Ces structures visent à soutenir le tablier du pont afin de soulager le système de suspension.

Les six tubes seront équipés à leur sommet de poutres métalliques transversales les reliant deux à deux, sur lesquelles seront installées les structures métalliques qui reprendront le tablier. La prochaine étape consiste en la préparation de la mise en place des chevêtres et des poutres entre les palées. Ces structures en treillis, d'une longueur d'une cinquantaine de mètres après assemblage, sont préparées en parallèle.

Le pont reste ouvert aux modes doux et des barrières protègent piétons et cyclistes des projections d'eau liées au battage des pieux. Les véhicules doivent emprunter des itinéraires de déviation via les départements du Rhône, de la Loire et de l'Isère.