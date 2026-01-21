Actualité
Pont de Condrieu. (@Département du Rhône)

Pont de Condrieu : le chantier de renforcement franchit une étape clé

  • par La rédaction

    • Les travaux ont progressé avec l'installation de la dernière structure de soutien sur la rive gauche du Rhône.

    Le chantier du pont de Condrieu, repris le 5 janvier en raison du faible débit du Rhône, a franchi une étape avec la mise en place du sixième et dernier tube de palées de la rive gauche. Ces structures visent à soutenir le tablier du pont afin de soulager le système de suspension.

    Les six tubes seront équipés à leur sommet de poutres métalliques transversales les reliant deux à deux, sur lesquelles seront installées les structures métalliques qui reprendront le tablier. La prochaine étape consiste en la préparation de la mise en place des chevêtres et des poutres entre les palées. Ces structures en treillis, d'une longueur d'une cinquantaine de mètres après assemblage, sont préparées en parallèle.

    Le pont reste ouvert aux modes doux et des barrières protègent piétons et cyclistes des projections d'eau liées au battage des pieux. Les véhicules doivent emprunter des itinéraires de déviation via les départements du Rhône, de la Loire et de l'Isère.

    à lire également
    Métropole de Lyon. Vélo'v, tramway... Les maires du Plateau nord allument Bruno Bernard

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Métropole de Lyon. Vélo'v, tramway... Les maires du Plateau nord allument Bruno Bernard 18:05
    Pont de Condrieu : le chantier de renforcement franchit une étape clé 17:36
    police Lyon
    Deux cambrioleurs surpris en flagrant délit chez des joueurs de l’OL 17:17
    Métropole de Lyon : 11 associations présentent leur plan citoyen pour encourager et sécuriser la pratique du vélo 16:45
    "Tout ça n'est pas sérieux" : Bernard se paye le projet de grand métro E d'Aulas et Sarselli 16:10
    d'heure en heure
    Volotea ouvre une nouvelle liaison estivale entre Lyon et la Sardaigne 15:38
    Le Winamax Poker Tour fait escale à Lyon fin janvier 15:05
    Lyon : à la Croix-Rousse, des travaux de réaménagement réalisés dans le jardin Villemanzy 14:31
    Lyon : le directeur du magazine d'extrême droite Frontières condamné pour diffamation 14:00
    Le BHNS doit relier Lyon Part-Dieu à Trévoux. (@Région Aura)
    Auvergne-Rhône-Alpes : l’enquête publique sur le BHNS Trévoux-Lyon débute aujourd’hui 13:13
    Agression raciste au Groupama Stadium lors du match OL-PSG : dix mois de prison requis contre l’un des supporters 12:25
    police lyon faits divers
    Lyon : six suspects interpellés pour le vol de quinze véhicules 11:56
    Rue89Lyon relaxé, la famille Aulas annonce faire appel 11:20
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut